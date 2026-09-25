Astrology: Astrology: వచ్చే నెలలో ఈ 3 రాశుల వారికి పండగే.. అన్ని రంగాల్లో వారికి మంచి జరగనుంది!
Astrology: Astrology: సెప్టెంబర్ నెల ముగింపు దశకు చేరుకుంది. అక్టోబర్ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో జ్యోతిష్య పరంగా గ్రహాల సంచారాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.
Astrology: సెప్టెంబర్ నెల ముగింపు దశకు చేరుకుంది. అక్టోబర్ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో జ్యోతిష్య పరంగా గ్రహాల సంచారాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ముఖ్యంగా కుజుడు, గురుడు ఒకే రాశిలో సంచరించడంతో ఏర్పడే గ్రహ సంయోగం కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కుజుడు, గురుడి కలయికతో ప్రత్యేక యోగం
అక్టోబర్ నెలలో కుజుడు, గురుడు కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తారు. గురుడు కర్కాటకంలో ఉచ్ఛ స్థితిలో ఉండగా, కుజుడు నీచ స్థితిలో ఉంటాడు. ఈ రెండు గ్రహాల ప్రత్యేక స్థితి కారణంగా నీచభంగ రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చెబుతారు. కుజుడు నవంబర్ 12 వరకు కర్కాటకంలో కొనసాగుతుండగా, గురుడు అక్టోబర్ 31 వరకు అక్కడే ఉంటాడు. ఈ గ్రహాల ప్రభావం మొత్తం 12 రాశులపై ఉన్నప్పటికీ కొన్ని రాశులకు అనుకూల ఫలితాలు ఎక్కువగా ఉండొచ్చని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
వృషభ రాశి వారికి ఆర్థికంగా అనుకూల సమయం
అక్టోబర్ నెల వృషభ రాశి వారికి ఆర్థికంగా మెరుగైన ఫలితాలను తీసుకురావచ్చని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. గతంలో ఎదురైన ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఊహించని విధంగా డబ్బు అందడం లేదా స్థిరాస్తికి సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో ప్రయోజనం కలగడం వంటి పరిస్థితులు ఎదురుకావచ్చు.
గతంలో తీసుకున్న అప్పులను తీర్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ పనికి గుర్తింపు లభించవచ్చు. పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందడంతో పాటు బాధ్యతలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారులు కొత్త కస్టమర్లను సంపాదించుకోవచ్చు. కొత్త ఆర్డర్లు రావడంతో వ్యాపార కార్యకలాపాలు ఊపందుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కుటుంబ విషయాల్లోనూ పరిస్థితులు సానుకూలంగా మారవచ్చు. భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న చిన్నపాటి అపార్థాలు తొలగి పరస్పర అవగాహన పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కుంభ రాశి వారికి చదువు, ఆరోగ్యంలో పురోగతి
కుంభ రాశి వారికి అక్టోబర్ నెలలో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఈ సమయం ఉపయోగకరంగా ఉండొచ్చు. చదువుపై దృష్టి పెట్టే సామర్థ్యం పెరగడంతో పాటు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి మంచి ఫలితాలు అందే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఆరోగ్య పరంగానూ మెరుగుదల కనిపించే అవకాశం ఉంది. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉండటం వల్ల ఉత్సాహంగా పనులు చేసుకోగలుగుతారు.
అయితే ఇప్పటికే మోకాళ్లకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్నవారు శారీరక శ్రమ విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వైద్యుల సూచనల మేరకు తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేయడం మంచిది. ఈ నెలలో కొత్త పనులు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి కూడా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ చెబుతోంది. నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు పరిస్థితులను పూర్తిగా పరిశీలించడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు.
మకర రాశి వారికి ఆటంకాలు తొలగే అవకాశం
మకర రాశి వారికి అక్టోబర్ నెలలో గత కొంతకాలంగా ఎదురవుతున్న ఆటంకాలు తగ్గే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. సెప్టెంబర్లో ఆలస్యమైన పనులు అక్టోబర్లో ఒక్కొక్కటిగా ముందుకు సాగే పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. ప్రారంభించిన పనులను పూర్తి చేసేందుకు అనుకూల వాతావరణం లభించొచ్చు.
కష్టపడి పనిచేసే వారికి తగిన గుర్తింపు, ఫలితం లభించే అవకాశం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరగడంతో పాటు వృత్తిపరంగా ముందుకు వెళ్లేందుకు కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లోనూ గతంతో పోలిస్తే కొంత స్థిరత్వం కనిపించే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ జీవితంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడొచ్చు. ఇంటి సభ్యుల మధ్య అనుబంధం పెరగడంతో పాటు చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న కొన్ని కుటుంబ విషయాలు పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా అక్టోబర్ నెల మకర రాశి వారికి కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే కాలంగా ఉండొచ్చని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ పేర్కొంటోంది.
గమనిక: పై వివరాలు జ్యోతిష్య నమ్మకాలు, అంచనాల ఆధారంగా అందించినవి. వీటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని గమనించాలి.