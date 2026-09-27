Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మారనున్న వాతావరణం.. మూడు రోజుల పాటు వానలే వానలు
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మలుపు తిరుగుతోంది. ఎండల తీవ్రత పెరుగుతుందని అంతా భావిస్తున్న తరుణంలో వాతావరణ శాఖ మరోసారి కీలక ప్రకటన చేసింది.
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మలుపు తిరుగుతోంది. ఎండల తీవ్రత పెరుగుతుందని అంతా భావిస్తున్న తరుణంలో వాతావరణ శాఖ మరోసారి కీలక ప్రకటన చేసింది. బంగాళాఖాతం నుంచి వీస్తున్న గాలులు, వాతావరణంలో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పుల కారణంగా సెప్టెంబర్ 27 నుంచి 29 వరకు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్, అమరావతి వాతావరణ కేంద్రాలు వెల్లడించాయి. ఈ మూడు రోజుల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలతో పాటు ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులు కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉందని హెచ్చరించారు.
తెలంగాణలో ఈ జిల్లాలకు వర్ష సూచన
తెలంగాణలో సెప్టెంబర్ 27, 28 తేదీలలో పలు జిల్లాల్లో వానలు పడే అవకాశం ఉంది. మొదటి రోజు అనగా సెప్టెంబర్ 27న కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, రంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీయనున్నాయి. ఇక సెప్టెంబర్ 28న జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 29న మాత్రం అక్కడక్కడా సాధారణ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలో వాతావరణ పరిస్థితి
ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం ప్రాంతాలలో కూడా సెప్టెంబర్ 27, 28, 29 తేదీల్లో వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కోస్తాంధ్ర, యానాంలో వర్షాలతో పాటు బలమైన ఈదురుగాలులు వీయవచ్చు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో గాలి వేగం గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వరకు చేరే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఇక రాయలసీమలో సెప్టెంబర్ 27, 28 తేదీల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్ 29న రాయలసీమలో ఉరుముల హెచ్చరిక ఏదీ లేనప్పటికీ, సాధారణ వర్షాలు, గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
రుతుపవనాల ప్రభావం, భవిష్యత్ అంచనాలు
ఈ ఏడాది నైరుతి రుతుపవనాల సీజన్ ముగిసినప్పటికీ, ఆశించిన స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదు కాలేదు. అయితే బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావంతో గత కొన్ని రోజులుగా కురిసిన వర్షాల వల్ల లోటు కొంతవరకు తగ్గింది. ఇదిలా ఉండగా త్వరలో రానున్న ఈశాన్య రుతుపవనాల ప్రభావంతో అక్టోబర్ ప్రారంభంలో దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో మళ్లీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఏదేమైనా రాబోయే మూడు రోజుల పాటు ప్రయాణాలు చేసేవారు వాతావరణ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకోవడం మంచిది.