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Home ఆంధ్రప్రదేశ్Weather Update: దంచికొట్టనున్న వానలు.. ఏపీ, తెలంగాణలో వాయుగుండం ఎఫెక్ట్‌తో హైఅలర్ట్

Weather Update: దంచికొట్టనున్న వానలు.. ఏపీ, తెలంగాణలో వాయుగుండం ఎఫెక్ట్‌తో హైఅలర్ట్

Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది.

CR Reddy
Published on: 26 Sept 2026 6:44 AM IST
Weather Update
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Weather Update

Short News

Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. దక్షిణ ఒడిశా, దాన్ని ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ ఛత్తీస్‌గఢ్‌ ప్రాంతాలపై ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావం తెలుగు రాష్ట్రాలపై స్పష్టంగా పడుతోంది. దీని ప్రభావం కారణంగా రాగల మూడు రోజుల పాటు విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా గంటకు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలు, ప్రయాణికులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

ఏపీ, యానాంలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు యానాం ప్రాంతాలలో రానున్న మూడు రోజుల పాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ జల్లులు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో (గరిష్టంగా 60 కిమీ వరకు) బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున, సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారే సూచనలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు ఎవరూ కూడా చేపల వేట నిమిత్తం సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని అధికారులు గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

తెలంగాణలోనూ దంచికొట్టనున్న వానలు

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ వాయుగుండం ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండనుంది. హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన జారీ చేసింది. కొన్ని ప్రాంతాలలో ఈదురుగాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రజలు చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాలు లేదా పాత హోర్డింగ్‌ల దగ్గర నిలబడవద్దని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసరమైతేనే తప్ప బయటికి రావొద్దని హెచ్చరించారు.

అధికారుల ముందస్తు చర్యలు

వాయుగుండం కదలికలను వాతావరణ శాఖ నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది. వర్షాల కారణంగా రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోయే అవకాశం ఉన్నందున ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలుల సమయంలో ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని, ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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