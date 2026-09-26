AP Home Guards: హోంగార్డులకు గుడ్న్యూస్ చెప్పిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం
AP Home Guards: ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ శాఖలో డ్రైవర్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల్లో హోంగార్డులకు 10% ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
AP Home Guards: ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లోనూ, పండుగలు, పబ్లిక్ డ్యూటీలనే తేడా లేకుండా నిరంతరం ప్రజల రక్షణ కోసం శ్రమిస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ హోంగార్డులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక చరిత్రాత్మక, ఊరటనిచ్చే శుభవార్త అందించింది. ఏళ్ల తరబడి తాత్కాలిక సేవలు అందిస్తూ, కుటుంబాలను పోషించడానికి పడుతున్న కష్టాలకు తగిన గుర్తింపునిస్తూ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పోలీస్ శాఖలో డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా భర్తీ చేసే స్టయిఫండరీ ట్రైనీ కానిస్టేబుల్ (డ్రైవర్) ఉద్యోగాల్లో హోంగార్డులకు 10 శాతం ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.
ఇకపై ప్రతి 100 పోలీస్ డ్రైవర్ కానిస్టేబుల్ పోస్టులలో 10 పోస్టులు అర్హులైన హోంగార్డులకే ప్రత్యేకించబడతాయి. హోంగార్డుల కోటాను సవరించినప్పటికీ మాజీ సైనికులు , క్రీడాకారులు వంటి ఇతర ప్రత్యేక కేటగిరీ రిజర్వేషన్లు అన్నీ మునుపటిలాగే యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. డ్రైవింగ్ నైపుణ్యాలు కలిగి, కానిస్టేబుల్ కావాలనే కల కనే హోంగార్డులకు జనరల్ అభ్యర్థులతో ఉండే పోటీ ఒత్తిడి తగ్గి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించే మార్గం సులువవుతుంది.
తక్కువ వేతనాలతో, ఎలాంటి ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న మాకు ఈ నిర్ణయం కొండంత బలాన్నిచ్చింది. ఏళ్ల తరబడి మేము చేసిన సేవలకు ప్రభుత్వం కల్పించిన ఈ గౌరవం మా కుటుంబాల్లో కొత్త ఆశలను నింపిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ హోంగార్డులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
సాధారణ జనరల్ అభ్యర్థులతో పోటీపడి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడం డ్రైవింగ్ నైపుణ్యాలున్న హోంగార్డులకు చాలా కష్టతరంగా ఉండేది. ఈ కొత్త 10% రిజర్వేషన్ వల్ల వారి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కడంతో పాటు, పోలీస్ శాఖలోనే శాశ్వత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడే అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తోంది. రాబోయే పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ల నుంచి ఈ నిబంధన అమల్లోకి రానుండటంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న హోంగార్డుల్లో నూతనోత్సాహం వెల్లివిరుస్తోంది.