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AP: నాగావళి, వంశధారకు పెరుగుతున్న వరద ఉధృతి!

AP: భారీ వర్షాలతో ఉత్తరాంధ్రలో నాగావళి, వంశధార నదులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. నారాయణపురం వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక, గొట్టా బ్యారేజ్ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 25 Sept 2026 3:59 PM IST
AP
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AP: నాగావళి, వంశధారకు పెరుగుతున్న వరద ఉధృతి!

Short News

AP: భారీ వర్షాల ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్రలోని ప్రధాన నదుల్లో వరద ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా వంశధార, నాగావళి నదులకు వరద ఉధృతి పెరుగుతుండటంతో నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ, అవసరమైన చోట అత్యవసర సహాయక చర్యలు చేపట్టేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచినట్లు రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది.

నాగావళి నదిలో వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది. తోటపల్లి వద్ద ప్రస్తుతం 24,639 క్యూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లో నమోదవుతుండగా.. 23,250 క్యూసెక్కుల ఔట్‌ఫ్లో కొనసాగుతోంది. వరద ప్రవాహం పెరగడంతో నారాయణపురం అనకట్ట వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. అక్కడ ప్రస్తుతం ఇన్‌ఫ్లో, ఔట్‌ఫ్లో 76 వేల క్యూసెక్కులుగా నమోదవుతున్నాయి. దీంతో అనకట్ట దిగువ ప్రాంతాలు, నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో అధికారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

మరోవైపు వంశధార నదిలోనూ వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. గొట్టా బ్యారేజ్ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం బ్యారేజ్ వద్ద 43,860 క్యూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లో ఉండగా.. 46,197 క్యూసెక్కుల ఔట్‌ఫ్లో కొనసాగుతోంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు, వరద పరిస్థితులను అధికారులు నిరంతరం గమనిస్తున్నారు.

వరద ప్రవాహం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో నదీ పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. ముఖ్యంగా నదులు, వాగులు, కాలువలు పొంగిపొర్లుతున్న సమయంలో వాటిని దాటేందుకు ప్రయత్నించవద్దని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు పరిస్థితిని గమనిస్తూ అధికారుల సూచనలను పాటించాలని సూచించారు.

నదిలో ఈతకు వెళ్లడం, చేపలు పట్టడం, ప్రవాహాన్ని చూసేందుకు నదీ తీర ప్రాంతాలకు వెళ్లడం వంటి చర్యలకు దూరంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. వరద నీటి ప్రవాహం బయటకు ప్రశాంతంగా కనిపించినా.. లోపల ఉధృతి అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. పిల్లలను నదులు, వాగులు, చెరువుల సమీపానికి వెళ్లకుండా తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

అత్యవసర పరిస్థితులు తలెత్తితే వెంటనే స్థానిక అధికారులకు సమాచారం అందించాలని, సహాయక చర్యల కోసం ప్రత్యేక బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచినట్లు రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. వర్షాలు, వరదల పరిస్థితిపై ప్రజలు అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే నమ్మాలని సూచించారు.

నాగావళి, వంశధార పరివాహక ప్రాంతాల్లో వరద ఉధృతి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో.. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండటం, ప్రమాదకర ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా ఉండటమే అత్యంత కీలకమని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

North Andhra FloodsNagavali River FloodVamsadhara River Water LevelGotta Barrage First Warning
Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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