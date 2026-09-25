కాకినాడలో గ్రీన్ అమ్మోనియా హబ్.. యారాకు లోకేష్ ఆహ్వానం..
Amaravati: న్యూఢిల్లీలో యారా ఇంటర్నేషనల్ ప్రతినిధులతో భేటీ అయిన మంత్రి నారా లోకేష్. ఏపీలో గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్లాంట్, డిజిటల్ వ్యవసాయ కేంద్రం ఏర్పాటుకు ఆహ్వానం.
అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రీన్ ఎనర్జీ, వ్యవసాయ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు మరింత ఊతమిచ్చేలా ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. ఇందులో భాగంగా కాకినాడలో గ్రీన్ అమ్మోనియా తయారీ, ఎగుమతి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రముఖ క్రాప్ న్యూట్రిషన్, ఫెర్టిలైజర్స్, అమ్మోనియా తయారీ సంస్థ యారా ఇంటర్నేషనల్ ASAను మంత్రి నారా లోకేష్ ఆహ్వానించారు.
న్యూఢిల్లీలో యారా ఇంటర్నేషనల్ ASA పబ్లిక్ ఎఫైర్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ హెడ్ వైశాలి చోప్రాతో మంత్రి లోకేష్ సమావేశమయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలకు ఉన్న అవకాశాలను ఈ సందర్భంగా మంత్రి వివరించారు. కాకినాడలో గ్రీన్ అమ్మోనియా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్తో పాటు ఎగుమతులకు అనువైన సమగ్ర కాంప్లెక్స్ను ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవసాయ రంగానికి అవసరమైన ఎరువులు, సూక్ష్మపోషకాల డిమాండ్ను స్థానికంగా తీర్చేలా కాకినాడలో ప్రత్యేక ఫెర్టిలైజర్ బ్లెండింగ్, మైక్రో న్యూట్రియంట్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుపై కూడా పరిశీలించాలని లోకేష్ సూచించారు. రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ విస్తీర్ణం, వివిధ పంటలు, రైతుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పంట పోషణకు సంబంధించిన ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరాన్ని వివరించారు.
అదే సమయంలో ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం సహకారంతో పంట పోషణ సాంకేతికత, డిజిటల్ వ్యవసాయానికి సంబంధించిన కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలను పరిశీలించాలని మంత్రి కోరారు. రైతులకు పంటల అవసరాలకు అనుగుణంగా పోషకాలు, ఆధునిక వ్యవసాయ పద్ధతులు, డిజిటల్ టెక్నాలజీపై శాస్త్రీయ సమాచారం అందేలా ఇటువంటి కేంద్రం ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు.
సమావేశంలో యారా ఇండియా కార్యకలాపాల గురించి వైశాలి చోప్రా వివరించారు. గురుగ్రామ్ కేంద్రంగా యారా ఇండియా పంట పోషణ, వ్యవసాయ శాస్త్రం, డిజిటల్ వ్యవసాయ రంగాల్లో సేవలు అందిస్తోందని తెలిపారు. దేశంలోని 17 రాష్ట్రాల్లో సుమారు 1,500 అవుట్లెట్ల ద్వారా 55 లక్షల మంది రైతులకు డిజిటల్గా చేరువైనట్లు వివరించారు.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని బాబ్రాలా కాంప్లెక్స్లో యారా సంస్థ భారీ స్థాయిలో ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోందని వైశాలి చోప్రా తెలిపారు. అక్కడ ఏడాదికి సుమారు 16 లక్షల టన్నుల యూరియా, 6.6 లక్షల టన్నుల అమ్మోనియా ఉత్పత్తి చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. బయోలాజికల్ క్రాప్ సొల్యూషన్స్ రంగంలో కైరాన్ బయోప్రైమ్తో భాగస్వామ్యంగా పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన గ్రీన్ అమ్మోనియా, ఎరువుల మిశ్రమం, సూక్ష్మపోషకాల ప్లాంట్, డిజిటల్ వ్యవసాయ కేంద్రం అంశాలను సంస్థ ఉన్నతస్థాయి బృందంతో చర్చిస్తామని వైశాలి చోప్రా హామీ ఇచ్చారు.
కాకినాడలో గ్రీన్ అమ్మోనియా తయారీ, ఎగుమతి కేంద్రం ఏర్పాటైతే గ్రీన్ ఎనర్జీ ఆధారిత పారిశ్రామిక పెట్టుబడులకు ఊతం లభించే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో ఎరువుల ఉత్పత్తి, వ్యవసాయ సాంకేతికత, పంట పోషణ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెరిగితే రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగానికి కూడా ప్రయోజనం చేకూరే అవకాశం ఉంటుంది. యారా సంస్థతో జరిగిన చర్చలు ప్రతిపాదనల స్థాయిలోనే ఉన్నందున, తదుపరి దశలో సంస్థ నిర్ణయం, పెట్టుబడి పరిమాణం, ప్రాజెక్టు అమలు విధానంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.