పవన్ కళ్యాణ్తో వంగవీటి రాధాకృష్ణ ఆత్మీయ భేటీ..
Amaravati: మంగళగిరిలో పవన్ కళ్యాణ్తో వంగవీటి రాధాకృష్ణ ఆత్మీయ భేటీ. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు, రాజకీయ పరిస్థితులపై చర్చ.
అమరావతి: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్తో మాజీ ఎమ్మెల్యే, దివంగత వంగవీటి మోహనరంగా కుమారుడు వంగవీటి రాధాకృష్ణ ఆత్మీయంగా భేటీ అయ్యారు. గురువారం సాయంత్రం మంగళగిరిలోని పవన్ కళ్యాణ్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఈ సమావేశం జరిగింది. మర్యాదపూర్వకంగా ప్రారంభమైన భేటీ.. రాజకీయ అంశాలపై సుదీర్ఘ చర్చకు దారితీసింది.
పవన్ కళ్యాణ్, వంగవీటి రాధాకృష్ణ మధ్య చాలాకాలంగా స్నేహపూర్వక సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జరిగిన తాజా భేటీలో గత రాజకీయ ప్రయాణానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలను ఇరువురూ గుర్తుచేసుకున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. ముఖ్యంగా ప్రజారాజ్యం పార్టీలో కలిసి పనిచేసిన రోజుల గురించి చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం. అప్పటి రాజకీయ పరిస్థితులు, పార్టీ కార్యక్రమాలు, తాము కలిసి పనిచేసిన సందర్భాలను ఇద్దరూ గుర్తు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలో విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచారం కూడా సమావేశంలో ప్రస్తావనకు వచ్చింది. ఆ సమయంలో చోటుచేసుకున్న పలు పరిణామాలు, ఎన్నికల ప్రచారంలో ఎదురైన అనుభవాలను పవన్ కళ్యాణ్, రాధాకృష్ణ పరస్పరం గుర్తుచేసుకున్నట్లు సమాచారం. అప్పటి రాజకీయ పరిస్థితులు, విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల సమీకరణాలపై కూడా చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలపై కూడా ఇరువురి మధ్య చర్చ జరిగినట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. రాష్ట్రంలో మారుతున్న రాజకీయ పరిస్థితులు, అధికార కూటమి సమన్వయం, ప్రజల్లో ప్రభుత్వంపై ఉన్న స్పందన వంటి అంశాలు సమావేశంలో ప్రస్తావనకు వచ్చినట్లు సమాచారం.
ప్రధానంగా త్వరలో జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల అంశం ఈ భేటీలో కీలకంగా చర్చకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. గ్రామ పంచాయతీలు, మండల పరిషత్లు, జిల్లా పరిషత్లు, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల నేపథ్యంలో జనసేన పార్టీ అనుసరించాల్సిన వ్యూహం, క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలోపేతం, స్థానిక నాయకత్వం సమన్వయం వంటి అంశాలపై ఇరువురూ మాట్లాడుకున్నట్లు సమాచారం.
విజయవాడ నగర రాజకీయాల్లో వంగవీటి కుటుంబానికి ఉన్న ప్రత్యేక రాజకీయ నేపథ్యం దృష్ట్యా.. స్థానిక రాజకీయ పరిణామాలపైనా రాధాకృష్ణ తన అభిప్రాయాలను పవన్ కళ్యాణ్తో పంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ భేటీకి రాజకీయ ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది.
ఇదిలా ఉండగా, ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పవన్ కళ్యాణ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న శాఖల్లో చేపడుతున్న మార్పులు, సంస్కరణలను వంగవీటి రాధాకృష్ణ అభినందించినట్లు సమాచారం. పాలనలో తీసుకొస్తున్న మార్పులు, శాఖల పనితీరును మెరుగుపరిచేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై ఆయన ప్రశంసలు వ్యక్తం చేసినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.
పాత స్నేహాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూనే ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు, జనసేన భవిష్యత్ కార్యాచరణ వంటి అంశాలపై జరిగిన ఈ భేటీ ఆసక్తికరంగా మారింది. విజయవాడ రాజకీయాల్లో కీలక నేపథ్యం ఉన్న వంగవీటి రాధాకృష్ణ.. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్తో సమావేశం కావడం స్థానిక రాజకీయ వర్గాల్లోనూ చర్చకు దారితీసింది.