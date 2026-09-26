ఖమ్మం–నల్గొండ–వరంగల్ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు జనసేన కార్యాచరణ..
Amaravati: ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సమాయత్తంలో భాగంగా ఉమ్మడి జిల్లాల్లో జనసేన కోఆర్డినేటర్ల నియామకం. పట్టభద్ర ఓటర్లతో అనుసంధానం పెంచేలా పార్టీ చర్యలు.
అమరావతి: ఖమ్మం, నల్గొండ, వరంగల్ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సమాయత్తంలో భాగంగా జనసేన పార్టీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉమ్మడి జిల్లాల పరిధిలో పార్టీ కార్యక్రమాలను సమన్వయం చేసేందుకు నియోజకవర్గాల వారీగా కోఆర్డినేటర్లను నియమించింది. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ కార్యక్రమాలను వేగవంతం చేయడంతో పాటు పట్టభద్ర ఓటర్లతో అనుసంధానం పెంచేలా ఈ నియామకాలు చేపట్టినట్లు పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయం వెల్లడించింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర మాజీ హెల్త్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ గడల శ్రీనివాసరావును పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా జనసేన పార్టీ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఆయన అభ్యర్థిత్వానికి అనుగుణంగా ఉమ్మడి ఖమ్మం, నల్గొండ, వరంగల్ జిల్లాల పరిధిలో పార్టీ సంస్థాగత కార్యకలాపాలను బలోపేతం చేయడంపై నాయకత్వం దృష్టి సారించింది.
నియోజకవర్గాల వారీగా నియమితులైన కోఆర్డినేటర్లు క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో సమన్వయం చేసుకోనున్నారు. ముఖ్యంగా పట్టభద్ర ఓటర్లను కలవడం, ఓటరు నమోదు ప్రక్రియపై అవగాహన కల్పించడం, పార్టీతో పట్టభద్రులను అనుసంధానం చేయడం వంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టనున్నారు.
అదే సమయంలో నియోజకవర్గ స్థాయిలో పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడం, స్థానికంగా పార్టీ కార్యక్రమాలను విస్తృతం చేయడం, ఎన్నికల నిర్వహణకు అవసరమైన సమన్వయాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోఆర్డినేటర్ల ప్రధాన బాధ్యతల్లో భాగంగా ఉంటుందని జనసేన తెలిపింది.
పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు ముందుగానే క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ యంత్రాంగాన్ని సిద్ధం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ నియామకాలు చేపట్టినట్లు పేర్కొంది. నియోజకవర్గాల వారీగా కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తూ రాష్ట్ర నాయకత్వంతో సమన్వయం చేసుకుంటూ కోఆర్డినేటర్లు పనిచేయనున్నారు.