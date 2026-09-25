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స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమన్వయానికి జనసేనలో ప్రత్యేక కమిటీ..

Amaravati: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసం ఐదుగురు సభ్యులతో ప్రత్యేక సమన్వయ కమిటీని ప్రకటించిన జనసేన. పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఎప్పటికప్పుడు నివేదికలు అందించనున్న కమిటీ.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 25 Sept 2026 12:03 AM IST
Amaravati
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స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమన్వయానికి జనసేనలో ప్రత్యేక కమిటీ..

Short News

అమరావతి: రాష్ట్రంలో త్వరలో జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు జనసేన పార్టీ సన్నద్ధమవుతోంది. ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ శ్రేణుల నుంచి సమాచారం సేకరించి, దానిని విశ్లేషించి పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఎప్పటికప్పుడు నివేదించేందుకు ఐదుగురు సభ్యులతో ప్రత్యేక సమన్వయ కమిటీని నియమించారు.

ఇప్పటికే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి 14 మంది సభ్యులతో ఒక సమన్వయ కమిటీ పనిచేస్తోంది. ఆ కమిటీతో నిరంతరం సమన్వయం చేసుకుంటూ.. నియోజకవర్గాలు, మండలాలు, గ్రామాల స్థాయిలో పార్టీ పరిస్థితిపై సమాచారాన్ని సేకరించడం కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఐదుగురు సభ్యుల కమిటీ ప్రధాన బాధ్యతగా ఉండనుంది.

ఈ ప్రత్యేక సమన్వయ కమిటీలో APMSIDC చైర్మన్ చిల్లపల్లి శ్రీనివాసరావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే పెండెం దొరబాబు, విశాఖపట్నం దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ యాదవ్, భీమవరం నియోజకవర్గానికి చెందిన పులపర్తి ప్రశాంత్, రైల్వేకోడూరు నియోజకవర్గానికి చెందిన యనమల భాస్కర్ సభ్యులుగా నియమితులయ్యారు.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని జనసేన పార్టీ క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించినట్లు ఈ నియామకంతో స్పష్టమవుతోంది. గ్రామ, మండల, జిల్లా స్థాయిలో పార్టీకి ఉన్న బలం, స్థానికంగా ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితులు, నాయకులు–కార్యకర్తల సమన్వయం, ఎన్నికల్లో పోటీకి సంబంధించిన అంశాలు వంటి సమాచారాన్ని ఈ కమిటీ సేకరించనుంది.

ఇప్పటికే పనిచేస్తున్న 14 మంది సభ్యుల కమిటీ నుంచి అందే సమాచారంతో పాటు.. క్షేత్రస్థాయి నుంచి వచ్చే వివరాలను క్రోడీకరించి ప్రత్యేక కమిటీ అధ్యయనం చేయనుంది. అనంతరం ఆ సమాచారాన్ని పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్‌కు నివేదించనుంది. క్షేత్రస్థాయి నివేదికలను ఆధారంగా చేసుకుని పార్టీ ఎన్నికల సన్నాహకాలను మరింత పటిష్టం చేయాలని జనసేన నాయకత్వం భావిస్తోంది.

మరోవైపు, ఈ కమిటీ అందించే నివేదికలపై పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతిరోజూ సమీక్ష నిర్వహించనున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహం, పార్టీ నాయకులు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, క్షేత్రస్థాయిలో సమన్వయం వంటి అంశాలపై ఆయా కమిటీ సభ్యులతో చర్చించి దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.

ఇదే సమయంలో గతంలో నియమించిన 14 మంది సభ్యుల స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణ సమన్వయ కమిటీలో కూడా కొన్ని మార్పులు చేయాలని పవన్ కళ్యాణ్ సూచించినట్లు పార్టీ వెల్లడించింది. కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఐదుగురు సభ్యుల కమిటీతో పాటు ఇప్పటికే ఉన్న కమిటీని సమన్వయం చేస్తూ ఎన్నికల సన్నాహక ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్లేలా జనసేన నాయకత్వం కార్యాచరణ రూపొందిస్తోంది.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పార్టీ శ్రేణులను సమన్వయం చేయడం, క్షేత్రస్థాయి సమాచారాన్ని పార్టీ కేంద్ర నాయకత్వానికి చేరవేయడం, అందుకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం.. ఈ రెండు కమిటీల ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉండనుంది. దీంతో ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభానికి ముందే క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ పరిస్థితిపై సమగ్ర సమాచారాన్ని సిద్ధం చేసుకునే దిశగా జనసేన అడుగులు వేస్తోంది.

Jana SenaSpecial Coordination CommitteeLocal Body ElectionsPawan Kalyan
Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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