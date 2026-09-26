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ఈసీ ప్రకటనపై చంద్రబాబు ట్వీట్..

Amaravati: SIR ప్రక్రియపై ఈసీ ఇచ్చిన ఉమ్మడి వివరణ అపోహలకు ముగింపు పలికిందన్నారు సీఎం చంద్రబాబు. రాజ్యాంగ సంస్థల విశ్వసనీయతను కాపాడాలని పిలుపు.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 26 Sept 2026 9:41 PM IST
Amaravati
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ఈసీ ప్రకటనపై చంద్రబాబు ట్వీట్..

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అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు.. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ.. SIRపై ఎన్నికల కమిషన్ ఇచ్చిన తాజా వివరణపై ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్, ఎన్నికల కమిషనర్లు ఎస్.ఎస్. సంధూ, వివేక్ జోషి కలిసి ఇచ్చిన వివరణ.. SIRపై నెలకొన్న అపోహలకు ముగింపు పలికిందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. సెప్టెంబర్ 26న కూడా ముగ్గురు సభ్యుల పూర్తి కమిషన్ సమావేశమై SIRకు సంబంధించిన నిర్ణయాలపై ఏకాభిప్రాయాన్ని స్పష్టం చేసింది.

ఎన్నికల కమిషన్‌లో తీసుకున్న నిర్ణయాలపై భిన్నమైన అభిప్రాయాలు, సూచనలు ఉండటం సహజమేనని.. అయితే తుది నిర్ణయాలు పూర్తి కమిషన్ ఏకగ్రీవ ఆమోదంతోనే తీసుకున్నట్లు ఈసీ స్పష్టం చేసింది. SIRతో పాటు ఇతర కీలక నిర్ణయాల విషయంలోనూ ముగ్గురు కమిషనర్ల ఆమోదం ఉందని ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది.

ఈ నేపథ్యంలోనే చంద్రబాబు.. ఎన్నికల కమిషనర్ల ఉమ్మడి ప్రకటన రాజ్యాంగ సంస్థల సమగ్రత, విశ్వసనీయతను మరోసారి స్పష్టం చేసిందన్నారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు సమష్టిగా, సంస్థాగత విధివిధానాలను అనుసరిస్తూ తీసుకుంటారని పేర్కొన్నారు.

ఎన్నికల ప్రక్రియపై ప్రజల్లో ఉన్న నమ్మకాన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం దెబ్బతీయడం సరికాదని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రజల తీర్పును ప్రతిబింబిస్తాయని.. ప్రజాస్వామ్యంలో గెలుపు, ఓటములను హుందాగా స్వీకరించడం కూడా నాయకత్వ లక్షణమని అన్నారు.

అదే సమయంలో రాజ్యాంగ సంస్థలపై గౌరవం ఉండాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల సంఘం వంటి స్వతంత్ర రాజ్యాంగ సంస్థలపై ప్రజలకు నమ్మకం కొనసాగడం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు కీలకమని పేర్కొన్నారు.

పార్టీలకు అతీతంగా ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియపై విశ్వాసాన్ని కాపాడటం ప్రతి రాజకీయ నాయకుడి బాధ్యత అని చంద్రబాబు అన్నారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణ విషయంలో రాజకీయ పార్టీల మధ్య ఇప్పటికే తీవ్ర చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో.. ఎన్నికల సంఘం తాజా వివరణతో ఈ అంశంపై స్పష్టత వచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అయితే SIR ప్రక్రియపై ఈసీ నిర్ణయాలకు సంబంధించి గతంలో ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లు కొన్ని అంశాలపై అభిప్రాయాలు, ప్రశ్నలు వ్యక్తం చేశారంటూ వార్తలు వచ్చిన విషయం కూడా ఉంది. దీనిపై ఈసీ.. అవి నిర్ణయాత్మక విభేదాలు కాదని, అంతర్గత పరిశీలనలో భాగంగా వచ్చిన సూచనలు, అభిప్రాయాలని స్పష్టం చేసింది.

SIRపై ఈసీ ఇచ్చిన తాజా ఉమ్మడి వివరణను స్వాగతిస్తూ.. ఎన్నికల వ్యవస్థపై ప్రజల విశ్వాసాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందనే సందేశాన్ని చంద్రబాబు తన ట్వీట్ ద్వారా ఇచ్చారు.

CM Chandrababu NaiduElection CommissionSIR ClarificationSpecial Intensive Revision
Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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