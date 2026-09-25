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Chandrababu Naidu: మూడు రోజుల విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu Naidu: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నేటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు కుటుంబసభ్యులతో కలిసి విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు ఈ నెల 29న ఆయన రాష్ట్రానికి తిరిగి రానున్నారు

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 25 Sept 2026 10:58 AM IST
Chandrababu Naidu
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Chandrababu Naidu: మూడు రోజుల విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు

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Chandrababu Naidu: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేటి నుంచి విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వ్యక్తిగత పర్యటన నిమిత్తం ఆయన విదేశాలకు బయలుదేరుతున్నారు. ఈ పర్యటన మూడు రోజుల పాటు కొనసాగనుంది. ఈ నెల 29న ముఖ్యమంత్రి తిరిగి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చేరుకోనున్నారు.

వ్యక్తిగత పర్యటన కావడంతో సీఎం చంద్రబాబు విదేశీ పర్యటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ప్రభుత్వం అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆయన ఈ పర్యటనకు వెళ్తున్నారు. 29న రాష్ట్రానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి తిరిగి అధికారిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు.

ఇక సీఎం విదేశీ పర్యటన నేపథ్యంలో ఆయన అందుబాటులో లేని సమయంలో ప్రభుత్వ పరిపాలన యథావిధిగా కొనసాగనుంది. కీలక శాఖల పనితీరు, అత్యవసర నిర్ణయాలపై సంబంధిత మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు పర్యవేక్షణ కొనసాగించనున్నారు.

మరోవైపు 29న రాష్ట్రానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు పలు కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర అభివృద్ధి, గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధి, పెట్టుబడుల సమీకరణ వంటి అంశాలపై ఆయన దృష్టి పెట్టనున్నారు. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు నిర్వహించనున్న పార్టనర్‌షిప్ సమ్మిట్-2026 సన్నాహకాలపై కూడా సీఎం దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంది.

రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియకు సంబంధించి రాజకీయంగా కూడా కీలక పరిణామాలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో చంద్రబాబు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత పార్టీ, ప్రభుత్వం పరంగా పలు సమావేశాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇటీవలే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండాలని మంత్రులు, పార్టీ నేతలకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.

ఇదే సమయంలో భారీ వర్షాలు, వాతావరణ పరిస్థితులపై ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా ఉంది. వర్షాల కారణంగా దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు, రహదారుల పునరుద్ధరణ, విద్యుత్ సరఫరా, పంట నష్టంపై అధికార యంత్రాంగం పర్యవేక్షణ కొనసాగుతోంది. సీఎం తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఈ అంశాలపై కూడా సమీక్షలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది.

కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వ్యక్తిగత పర్యటనకు వెళ్తున్న సీఎం చంద్రబాబు.. ఈ నెల 29న రాష్ట్రానికి తిరిగి రానున్నారు. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత పరిపాలన, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు పెట్టుబడుల సదస్సు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సన్నాహకాలపై ఆయన దృష్టి పెట్టే అవకాశం కనిపిస్తోంది....

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Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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