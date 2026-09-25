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Sonala: మత సామరస్యం: గణేష్ లడ్డూ దక్కించుకున్న ముస్లిం యువకుడు

Sonala: ఆదిలాబాద్ జిల్లా సోనాలలో మత సామరస్యం వెల్లివిరిసింది. వివేకానంద మండలి లడ్డూ వేలంలో షేక్ సద్దాం రూ.22,500కు ప్రసాదాన్ని దక్కించుకున్నారు.

NAGULA SATISH, BOATH
Published on: 25 Sept 2026 8:41 PM IST
Sonala
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Sonala: మత సామరస్యం: గణేష్ లడ్డూ దక్కించుకున్న ముస్లిం యువకుడు

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​సోనాల: ఆదిలాబాద్ జిల్లా సోనాల మండల కేంద్రంలో మత సామరస్యాన్ని చాటిచెప్పే అరుదైన, ఆసక్తికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. స్థానిక వివేకానంద గణేష్ మండలి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక నిమజ్జనోత్సవాల సందర్భంగా నిర్వహించిన లడ్డూ వేలంపాటలో షేక్ సద్దాం అనే యువకుడు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. తీవ్ర పోటీ నడుమ ఆయన ఏకంగా ₹22,500 చెల్లించి ఆ పవిత్ర గణేష్ లడ్డూను దక్కించుకున్నారు.

​గత 11 రోజుల పాటు శాస్త్రోక్తంగా నిత్య పూజలు అందుకున్న ఈ గణనాథుడి ప్రసాదాన్ని దక్కించుకోవడం తనకు ఎనలేని ఆనందాన్ని, మానసిక సంతృప్తిని ఇచ్చిందని సద్దాం ఈ సందర్భంగా హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

కులమతాలకు అతీతంగా గణేష్ ఉత్సవాల్లో భక్తి, సోదరభావాన్ని చాటుతూ నిలిచిన ఈ ఘటన స్థానికంగా విశేష ఆదరణ పొందడమే కాకుండా, ప్రజలందరి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.

SonalaAdilabadGanesh LadduShaik Saddam
NAGULA SATISH, BOATH

NAGULA SATISH, BOATH

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