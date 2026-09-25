Adilabad: ఆదిలాబాద్లో డప్పు దరువులకు ఎమ్మెల్యే, ఎస్పీ అదిరిపోయే స్టెప్పులు!
Adilabad: ఆదిలాబాద్ గణేష్ నిమజ్జన శోభాయాత్రలో ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్, ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ డప్పు దరువులకు ప్రజలతో కలిసి ఉత్సాహంగా నృత్యం చేసి అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకున్నారు.
ఆదిలాబాద్: ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో గణేష్ నిమజ్జన శోభాయాత్ర అత్యంత వైభవంగా సాగింది. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఊరేగింపులో ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్, ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ పాల్గొని, డప్పు దరువులకు ప్రజలతో కలిసి ఉత్సాహంగా నృత్యం చేశారు.
ప్రజాప్రతినిధి, పోలీస్ ఉన్నతాధికారి ఇద్దరూ కలిసి యాత్రలో స్టెప్పులు వేయడం స్థానికులను, యువతను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది.