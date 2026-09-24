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Adilabad: ఆదిలాబాద్‌లో రేపు ఘనంగా సర్వజన గణేష్ నిమజ్జన ఊరేగింపు!

Adilabad: ఆదిలాబాద్ వినాయక చౌక్ నుండి రేపు (సెప్టెంబర్ 25) సర్వజన గణేష్ నిమజ్జన ఊరేగింపు.. ఉదయం 11 గంటలకు సామూహిక వందేమాతరం గీతాలాపన ఉంటుందని వెల్లడించిన లచ్చన్న.

Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad
Published on: 24 Sept 2026 2:48 PM IST
Adilabad
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Adilabad: ఆదిలాబాద్‌లో రేపు ఘనంగా సర్వజన గణేష్ నిమజ్జన ఊరేగింపు!

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Adilabad: ఈనెల 25న ఆదిలాబాద్ లోని వినాయక చౌక్ నుండి సర్వజన గణేష్ నిమజ్జన ఊరేగింపు ప్రారంభమవుతుందని హిందూ సమాజ్ ఉత్సవ సమితి అధ్యక్షుడు లచ్చన్న తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమానికి కలెక్టర్, ఎస్పీ, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరవుతారని పేర్కొన్నారు. ఉదయం 11 గంటలకు సామూహిక వందేమాతరం గీతాలాపన కార్యక్రమం ఉంటుందన్నారు. గణేష్ నిమజ్జనం ఉత్సవాలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.

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Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad

Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad

మూడు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆదిలాబాద్ జిల్లా రాజకీయ, సామాజిక మరియు గిరిజన ప్రాంతాల పరిణామాలపై అపారమైన పట్టున్న ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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