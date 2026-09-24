Adilabad: ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఎస్ఎన్సీయూ ప్రమాదంపై దర్యాప్తు ప్రారంభం!
Adilabad: ఆదిలాబాద్ రిమ్స్లోని ఎస్ఎన్సీయూలో ఇటీవల జరిగిన ప్రమాదంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించిన ఆరుగురు సభ్యుల ప్రత్యేక విచారణ కమిటీ.
Adilabad: ఆదిలాబాద్ రిమ్స్లోని ఎస్ఎన్సీయూలో ఇటీవల జరిగిన ప్రమాదంపై ప్రభుత్వం నియమించిన ప్రత్యేక విచారణ కమిటీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ఆరుగురు సభ్యులతో కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదం ఎలా జరిగిందనే అంశంపై అన్ని కోణాల్లో పరిశీలన చేపడుతున్నారు. విచారణ అనంతరం నివేదికను ఉన్నతాధికారులకు అందజేస్తామని కమిటీ సభ్యులు పేర్కొన్నారు. ఎస్ఎన్సీయూ వార్డు పరిసరాల్లోకి ఇతరులను అనుమతించడం లేదు.