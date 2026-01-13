  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

రోజుకు 7 గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోతున్నారా? అయితే మీ ఆయుష్షు తగ్గుతున్నట్టే!

రోజుకు 7 గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోతున్నారా? అయితే మీ ఆయుష్షు తగ్గుతున్నట్టే!
x
Highlights

ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి సరైన నిద్ర ఎంత అవసరమో వివరిస్తూ అమెరికాలోని ఒరెగాన్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు జరిపిన తాజా అధ్యయన విశేషాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి సరైన నిద్ర ఎంత అవసరమో వివరిస్తూ అమెరికాలోని ఒరెగాన్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు జరిపిన తాజా అధ్యయన విశేషాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

నిద్ర తగ్గితే ఆయుష్షు తగ్గినట్టే!

శరీరానికి కలిగే అలసటను దూరం చేయడమే కాకుండా, మనం ఎంత కాలం జీవిస్తామనేది కూడా మనం పడుకునే నిద్రపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని ఈ పరిశోధన హెచ్చరిస్తోంది.

రోజుకు కనీసం 7 నుండి 9 గంటల వరకు ప్రశాంతంగా నిద్రించాలి.

7 గంటల కంటే తక్కువ సమయం నిద్రించే వారిలో ఆయుష్షు వేగంగా తగ్గుతున్నట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు.

నిద్ర వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

'స్లీప్ అడ్వాన్సెస్' జర్నల్‌లో ప్రచురితమైన ఈ నివేదిక ప్రకారం, నిద్ర అనేది కేవలం విశ్రాంతి మాత్రమే కాదు, అదొక 'సెల్ఫ్ హీలింగ్' (స్వీయ చికిత్స) ప్రక్రియ.

నిద్ర జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతుంది మరియు మెదడును చురుగ్గా ఉంచుతుంది.

శరీర రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి వ్యాధుల నుండి రక్షిస్తుంది.

సరైన నిద్ర వల్ల మధుమేహం (డయాబెటిస్), గుండె జబ్బుల వంటి సమస్యలు దరిచేరవు.

అధ్యయన నేపథ్యం

ఒరెగాన్ యూనివర్సిటీ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అండ్రూ మెక్ హిల్ నేతృత్వంలో ఈ పరిశోధన సాగింది. 2019 నుండి 2025 వరకు అమెరికన్ల నిద్ర అలవాట్లను, వారి ఆరోగ్యాన్ని పరిశీలించి ఈ నిర్ధారణకు వచ్చారు. నిద్రకు మరియు జీవిత కాలానికి (Life Expectancy) మధ్య ఇంత బలమైన సంబంధం ఉంటుందని తాము ఊహించలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick