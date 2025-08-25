Moong Dal Vs Masoor Dal: పెసరపప్పు Vs ఎర్రపప్పు.. ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిది?
Moong Dal Vs Masoor Dal: పప్పులు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివని మనందరికీ తెలుసు. వాటిలో పోషకాలు అధికంగా ఉండటం వల్ల పెసరపప్పు, ఎర్రపప్పు (మసూర్ దాల్) మన రోజువారీ ఆహారంలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటాం. ఈ రెండింటిలోనూ ప్రొటీన్, ఫైబర్, విటమిన్లు వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, ఇవి రెండూ మన ఆహారానికి ఒక ప్రత్యేకమైన రుచిని ఇస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అయితే, చాలామందికి ఈ రెండింటిలో ఏది ఆరోగ్యానికి మంచిది అనే సందేహం ఉంటుంది. మరి ఈ విషయంపై నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు? ఈ రెండు పప్పులలో ఏది ఆరోగ్యానికి మంచిది? ఈ పప్పుల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
పప్పుల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
భారతీయ వంటకాల్లో పప్పులకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ఇవి పోషకాలతో నిండి ఉండటమే కాకుండా, రుచిలో కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి. వీటిలో పెసరపప్పు, ఎర్రపప్పు (మసూర్ దాల్) ఆరోగ్యానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఈ రెండింటిలోనూ ప్రొటీన్, ఫైబర్, విటమిన్లు వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి, కండరాలను బలోపేతం చేయడానికి, గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి.
పెసరపప్పు ప్రయోజనాలు
పెసరపప్పులో ప్రొటీన్, ఫైబర్, కొవ్వు, విటమిన్లు, ఐరన్, కాల్షియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, ఇది సులభంగా జీర్ణమవుతుంది. అందుకే, ఇది కడుపు సంబంధిత సమస్యలను తగ్గించి, జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. అదనంగా, ఇది బరువు తగ్గడానికి, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి, శరీరానికి శక్తిని అందించడానికి సహాయపడుతుంది.
ఎర్రపప్పు (మసూర్ దాల్) ప్రయోజనాలు
ఎర్రపప్పు లేదా మసూర్ దాల్ పోషకాల నిధి. ఎర్రపప్పులో ప్రొటీన్, ఫైబర్, ఐరన్, ఫోలేట్, పొటాషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఎముకలను బలోపేతం చేయడానికి, బరువు తగ్గడానికి, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడానికి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయపడతాయి.
ఏది ఉత్తమం?
పెసరపప్పు, ఎర్రపప్పు రెండింటికీ వాటి వాటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఎర్రపప్పు ఒక మంచి ఎంపిక. ఇది శరీరానికి ఎక్కువ శక్తిని అందిస్తుంది. జీర్ణక్రియ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే, పెసరపప్పు ఒక మంచి ఎంపిక. ఒకవేళ మీరు ఐరన్ లోపంతో బాధపడుతున్నట్లయితే లేదా మీ గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచాలనుకుంటే, ఎర్రపప్పు ఉత్తమం. మంచి జీర్ణవ్యవస్థ కోసం, ఈ రెండింటిని మీ ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు. కాబట్టి, మీ ఆరోగ్య అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ రెండింటిలో ఒకదాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. మంచి ఫలితాల కోసం, ఈ రెండు పప్పులను మీ ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా చేర్చుకోవడం మంచిది.