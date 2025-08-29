Earbuds: చెవులు శుభ్రం చేయడానికి ఇయర్ బడ్స్ వాడుతున్నారా ? తస్మాత్ జాగ్రత్త
Earbuds: చాలామంది ప్రజలు చెవులను శుభ్రం చేయడానికి, చెవిలో పేరుకుపోయిన గుబిలిని తొలగించడానికి ఇయర్బడ్స్, అగ్గిపుల్లలు, పిన్నులు లేదా ఇతర వస్తువులను ఉపయోగిస్తుంటారు.
Earbuds: చాలామంది ప్రజలు చెవులను శుభ్రం చేయడానికి, చెవిలో పేరుకుపోయిన గుబిలిని తొలగించడానికి ఇయర్బడ్స్, అగ్గిపుల్లలు, పిన్నులు లేదా ఇతర వస్తువులను ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ అలవాటు ఇప్పుడు చాలా సాధారణమైపోయింది. పెద్దల నుండి చిన్న పిల్లల వరకు చాలామందికి ఈ అలవాటు ఉంది. కానీ ఈ అలవాటు ఎంత ప్రమాదకరమో మీకు తెలుసా? ఈ అలవాటు మన వినికిడి శక్తిని దెబ్బతీస్తుంది ? అంతేకాకుండా, ఇది చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్లకు కూడా దారితీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అసలు చెవిలో ఉండే గుబిలి మనకు హానికరమా? దానిని ఎందుకు తొలగించాలి? దీనివల్ల ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
చెవిలో గుబిలి మంచిదా లేక చెడ్డదా?
చాలామందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే, చెవిలో ఉండే గుబిలి మన ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఇది చెవులను రక్షించే ఒక సహజసిద్ధమైన పొర. మనం అనుకున్నట్లుగా చెవిలో ఉండే గుబిలి మురికి కాదు. కానీ చాలామంది చెవిలో పేరుకుపోయిన మైనం మురికి అని భావించి దానిని పదేపదే శుభ్రం చేస్తారు. అది నిజం కాదు. చెవిలో ఉండే గుబిలి రెండు రకాల గ్రంథుల ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే ఒక రక్షణ పదార్థం. ఇది దుమ్ము, ధూళి, బాక్టీరియా నుండి చెవి లోపలి భాగాన్ని రక్షిస్తుంది. అలాగే, చెవి లోపలి భాగాన్ని తేమగా ఉంచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
ఇది ఎంత ప్రమాదకరం?
ఇయర్బడ్స్ను చెవిలోకి గుచ్చినప్పుడు, అవి లోపల ఉన్న సున్నితమైన చర్మాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. అంతేకాకుండా, వాటిని లోపలికి తోసినప్పుడు, చెవిలో గుబిలి మరింత లోపలికి వెళ్లి గట్టిపడుతుంది. ఇది గుబిలిని బయటకు రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. ఈ కారణంగా చెవి నొప్పి లేదా వినికిడి శక్తిని కోల్పోవడం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. చెవిలో గుబిలి గట్టిపడినప్పుడు, అది ధ్వని తరంగాలను చెవిలోకి వెళ్ళకుండా అడ్డుకుంటుంది. దీనివల్ల తాత్కాలికంగా లేదా శాశ్వతంగా వినికిడి లోపం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
ఇన్ఫెక్షన్ ఎందుకు వస్తుంది?
ఇయర్బడ్స్ను ఉపయోగించినప్పుడు బయట ఉన్న బ్యాక్టీరియా చెవిలోకి ప్రవేశించవచ్చు. ఇది లోపల ఉన్న సున్నితమైన చర్మాన్ని దెబ్బతీయడమే కాకుండా, ఇన్ఫెక్షన్కు కూడా దారితీస్తుంది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల తీవ్రమైన నొప్పి, దురద, దుర్వాసన వంటివి రావచ్చు. ముఖ్యంగా మనం తెలియకుండానే ఇయర్బడ్స్ను చాలా లోపల వరకు తోసి, చెవిలోని సున్నితమైన చర్మాన్ని గీకుతుంటాం. దీనివల్ల బాక్టీరియా సులభంగా లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది.
మన చెవులకు తమను తాము శుభ్రం చేసుకునే సామర్థ్యం ఉంటుంది. చాలా సందర్భాలలో చెవిలో ఉన్న గుబిలి సహజంగానే బయటకు వస్తుంది. మీకు చెవులలో నొప్పి, దురద లేదా వినికిడిలో ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే, వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది. ఒక వైద్య నిపుణుడు మాత్రమే సరైన పద్ధతులను ఉపయోగించి సురక్షితంగా గుబిలిని తొలగించగలరు. చెవులకు సంబంధించిన సమస్యల విషయంలో ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.