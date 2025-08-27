Calcium Deficiency : గర్భిణీలలో కాల్షియం లోపమైతే ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయో తెలుసా ?
Calcium Deficiency : గర్భధారణ అనేది ప్రతి మహిళ జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం. ఈ సమయంలో తల్లి తనతో పాటు కడుపులో ఉన్న బిడ్డ ఆరోగ్యం గురించి కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. అందుకే రోజువారీ ఆహారం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బిడ్డకు అవసరమైన పోషకాలు లభించే ఆహారాన్ని తల్లి తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మహిళల శరీరంలో విటమిన్లు లేదా కాల్షియం లోపం ఉండకూడదు. ఎందుకంటే, గర్భధారణ సమయంలో కాల్షియం చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మరి, కాల్షియం ఎందుకు అవసరం? దాని లోపం వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి? ఈ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
గర్భిణీ స్త్రీలలో కాల్షియం లోపం వల్ల కలిగే సమస్యలు
1. బలహీనమైన ఎముకలు
సాధారణంగా ఎముకలు, దంతాలు బలంగా ఉండటానికి కాల్షియం చాలా అవసరం. గర్భధారణ సమయంలో, బిడ్డ ఎముకల పెరుగుదలకు కూడా ఇది తప్పనిసరి. బిడ్డ తల్లి శరీరం నుండి కాల్షియం తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ తల్లి శరీరంలో కాల్షియం లోపం ఉంటే, అది కడుపులో ఉన్న బిడ్డ పెరుగుదలపై ప్రభావం చూపుతుంది. అంతేకాకుండా, గర్భిణీ స్త్రీల ఎముకలు కూడా బలహీనపడతాయి. భవిష్యత్తులో వారికి ఆస్టియోపొరోసిస్ వంటి వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
2. బిడ్డకు బలహీనత
గర్భంలో ఉన్న బిడ్డ ఆరోగ్యానికి కూడా కాల్షియం లోపం తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తుంది. బిడ్డ ఎముకలు సరిగా పెరగకపోవడం వల్ల పుట్టిన తర్వాత బలహీనంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది బిడ్డ గుండె, కండరాలు, నరాల పెరుగుదలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. బిడ్డకు గర్భంలో సరిపడా కాల్షియం అందకపోతే, భవిష్యత్తులో అది బిడ్డ ఆరోగ్యానికి సమస్యగా మారుతుంది.
ఏ ఆహారాలు తీసుకోవాలి?
గర్భధారణ సమయంలో మహిళలకు రోజుకు 1000 నుండి 1200 మిల్లీగ్రాముల కాల్షియం అవసరం అవుతుంది. ఇది పాలు, పెరుగు, చీజ్, ఆకుకూరలు, నువ్వులు, బాదం వంటి ఆహార పదార్థాల నుండి లభిస్తుంది. ఒకవేళ మీకు కాల్షియం లోపం ఉంటే, వైద్యుల సలహా మేరకు కాల్షియం సప్లిమెంట్లను కూడా తీసుకోవచ్చు.