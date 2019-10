బస్సుకి 'క్యాప్షన్'.. తెచ్చిపెట్టింది వారికి 'మహీంద్రా' కారు!

పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్ మహీంద్ర సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ ఏక్టివ్ గా ఉంటారు. అయన ట్వీట్ లకి లక్షలాది మంది అభిమానులున్నారు. అదేవిధంగా అయన ట్విట్టర్ లో అందరితోనూ కలివిడిగా ఉంటూ ఉంటారు. దానితో పాటు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు ట్విట్టర్ వేదికగా స్పందించి సహకరిస్తారు. ఈసారి అయన సరదాగా ఓ పోటీ పెట్టారు. అయన ట్విట్టర్ లో ఓ ఫోటో ఉంచి దానికి క్యాప్షన్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరారు. చాలా మంది దానికి స్పందించారు.



హిందీ, ఇంగ్లీష్ లేదా హింగ్లీష్ లో క్యాప్షన్ ఇవ్వమని అయన సూచించారు. సరైన క్యాప్షన్ ఇచ్చిన వారికి మహీంద్రా కారు బహుమతిగా ఇస్తామని పేర్కొన్నారు. దీనికి నెటిజన్లు బాగానే స్పందించి తమ సమాధానాలు పంపించారు.

వాటిలో రెండు క్యాప్షన్స్ ఆనంద్ మహీంద్ర ని ఆకర్షించాయి. ఇప్పుడు ఆ కాప్షన్ రాసిన ఇద్దరికీ బహుమతి ఇవ్వనున్నట్టు అయన ప్రకటించారు. బస్సు మీద బస్సు తిరగబడి ఉన్నట్టుగా ఉన్న ఆ ఫొటోకు రాకేశ్‌ సబ్‌ కీ బస్(SUB की BUS)‌, భూపేశ్‌ హ్యాంగోవర్ బస్‌‌(Hangover Bus) అనే క్యాప్షన్లు ఇచ్చారు. BUS అనే పదాన్ని ఫోటోకి అన్వయిస్తూ రాసిన విధానం బావుందని రాకేశ్ కి కితాబిచ్చారు. ఆనంద్. ఇక వీరిద్దరికీ తను ముందే చెప్పినట్టుగా కారు ఇవ్వనున్నట్టు అయన ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రకటించారు.

Recognising 2 winners of the caption competition. 1 Hindi/Hinglish &1 English. Both compact but clever. Both make you pause before realising their perfect application to the photo. Congratulations Rakesh. The double play on SUB is delightful. Please DM @MahindraCares your address https://t.co/MVLZi9VTnA