Akividu Tension: ఆకివీడులో హై టెన్షన్..చలో ఆకివీడుతో దద్దరిల్లుతున్న పశ్చిమ గోదావరి.. కరాటే కళ్యాణి అరెస్ట్
Akividu Tension: ఆకివీడులో రామాలయ వివాదం నేపథ్యంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. చలో ఆకివీడుకు అనుమతి లేదని పోలీసులు 144 సెక్షన్ విధించారు. కరాటే కళ్యాణిని అరెస్ట్ చేయడంతో పరిస్థితి మరింత వేడెక్కింది.
Akividu Tension: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆకివీడులో రామాలయం చుట్టూ ముదిరిన వివాదం ఇప్పుడు రెండు వర్గాల మధ్య చిచ్చుకు దారితీసింది. హిందూ, క్రిస్టియన్ సంఘాలు పోటాపోటీగా ఆకివీడుకు రావాలని పిలుపునివ్వడంతో పరిస్థితి చేజారిపోకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగింది. ఏకంగా 500 మంది పోలీసులను గ్రామంలో మోహరించారు. గ్రామంలోకి వచ్చే ప్రతి దారిని మూసివేసి, చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఉప్పుటేరు, ఉండి ప్రాంతాల వద్ద కొత్త వ్యక్తులెవరూ రాకుండా పోలీసులు డేగ కన్నుతో నిఘా పెట్టారు.
ప్రస్తుతం ఆకివీడులో 144 సెక్షన్ తో పాటు 30 సెక్షన్ అమల్లో ఉందని డీఎస్పీ స్పష్టం చేశారు. చలో ఆకివీడు కార్యక్రమానికి ఎవరికీ అనుమతి లేదని, ఎవరైనా గుంపులుగా కనిపిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టేలా సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టినా, బహిరంగ సభలు నిర్వహించినా ఉపేక్షించేది లేదని అధికారులు తేల్చి చెప్పారు. శాంతి భద్రతలను కాపాడేందుకు ప్రజలు సహకరించాలని కోరారు.
కరాటే కళ్యాణి అరెస్ట్
హిందూ సంఘాల పిలుపు మేరకు ఆకివీడు బయలుదేరిన సినీ నటి కరాటే కళ్యాణిని పోలీసులు కైకలూరు వద్దే అడ్డుకున్నారు. ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసు స్టేషన్ కు తరలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె పోలీసుల తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. "శ్రీరాముని దర్శించుకోవడానికి వెళ్తుంటే అడ్డుకోవడం ఏంటి? ఇది నియంతృత్వ పాలన కాదా?" అని ఆమె ప్రశ్నించారు. కళ్యాణితో పాటు పలువురు హిందూ సంఘాల నాయకులను కూడా పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అదుపులోకి తీసుకోవడంతో వాతావరణం మరింత వేడెక్కింది.
రఘురామకృష్ణరాజు దాడి కేసులో భారీగా అరెస్టులు
ఆకివీడు సమీపంలోని పెద్దపేటలో డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజుపై జరిగిన దాడి ఘటనను ప్రభుత్వం సీరియస్ గా తీసుకుంది. ఈ దాడికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు పోలీసులు 67 మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు. వారిలో 41 మందిని ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపారు. మిగిలిన నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. ఈ ఘటన తర్వాత ఆకివీడులో మళ్ళీ అలాంటి గొడవలు జరగకుండా ఉండేందుకే కఠిన నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు వివరిస్తున్నారు.