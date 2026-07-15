Gudur: గూడూరు వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో ప్రత్యామ్నాయ పంటలే మేలు
Gudur: గూడూరులో అవగాహన సదస్సు. వర్షాభావ పరిస్థితులను తట్టుకునేందుకు పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజల సాగు వైపు మొగ్గు చూపాలని సూచించిన ఏఓ మహమ్మద్ అబ్దుల్ మాలిక్.
గూడూరు: ప్రస్తుత వర్షాభావ పరిస్థితులను తట్టుకుని, తక్కువ నీటి వసతితో సాగు చేయగల ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు రైతులు మొగ్గు చూపాలని గూడూరు మండల వ్యవసాయ శాఖ అధికారి మహమ్మద్ అబ్దుల్ మాలిక్ పిలుపునిచ్చారు. బుధవారం మహబూబాబాద్ జిల్లా గూడూరు మండలంలోని జగన్నాయకులగూడెం గ్రామంలో రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు మరియు పంట మార్పిడి విధానాలపై ప్రత్యేక అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా రైతులు సాంప్రదాయ పంటలకు స్వస్తి చెప్పి, శాస్త్రీయ వ్యవసాయ పద్ధతులను అలవర్చుకోవాలని సూచించారు. పంట మార్పిడి విధానం ద్వారా భూసారాన్ని కాపాడుకోవడమే కాకుండా, ఆశించిన మేర దిగుబడులు సాధించి ఆర్థికంగా లాభపడవచ్చని వివరించారు.
ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సేవలను ఉపయోగించుకోవాలి. ప్రభుత్వం వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా అందిస్తున్న వివిధ రకాల సేవలను, రాయితీలను రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అబ్దుల్ మాలిక్ కోరారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, సమగ్ర పంట నిర్వహణ మరియు యాజమాన్య పద్ధతులపై రైతులకు ఆయన సుదీర్ఘంగా అవగాహన కల్పించారు.
సిఫార్సు చేసిన ప్రత్యామ్నాయ పంటలు:
ఈ వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో రైతులు సాగు చేయడానికి అనువైన క్రింది ప్రత్యామ్నాయ పంటలను వ్యవసాయ అధికారి సూచించారు:
పప్పుధాన్యాలు: పెసర్లు, కందులు, మినుములు, బొబ్బర్లు
నూనెగింజలు: ఆయిల్ పామ్
తృణధాన్యాలు: జొన్నలు
ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి (AEO) మనోజ్, గ్రామ సర్పంచ్ సోలం సాగర్ రాధా, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు పాల్గొన్నారు.