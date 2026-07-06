Guduru: సర్కార్ బడి భూమి ఆక్రమణ తండా పిల్లలకు తప్పని ప్రైవేటు తిప్పలు!
Guduru: పాఠశాల భూమి ఆక్రమణకు గురైంది. దాతలు ఇచ్చిన స్థలంలో అక్రమంగా వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. ఆటస్థలం, మరుగుదొడ్లు లేక తండా విద్యార్థులు ప్రైవేటు బాట పడుతున్నారు.
గూడూరు: మండలంలో ఒక విచారకరమైన ఘటన వెలుగుచూసింది. ప్రభుత్వ పాఠశాల నిర్మాణం కోసం దాతలు ఎంతో ఉదారంగా ఇచ్చిన భూమిని ప్రస్తుతం కొందరు వ్యక్తులు అక్రమంగా ఆక్రమించుకుని వ్యవసాయం చేస్తున్నట్లు స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. గూడూరు మండలంలోని గుండెంగా గ్రామ శివారులో ఉన్న బిచ్చిన తండా, దొడ్డి తండా, సూర్య తండా, ఆంజనేయ తండాలా పాఠశాలలతో పాటు వివిధ పాఠశాలల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది.
ఆటస్థలం లేదు.మరుగుదొడ్లూ లేవు. పాఠశాల భూమి ఆక్రమణకు గురికావడంతో విద్యార్థులకు కనీస సౌకర్యాలు కరువయ్యాయి. పాఠశాల ఆవరణ (ఆటస్థలం) లేకపోవడంతో పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కనీసం మరుగుదొడ్ల నిర్మాణానికి కూడా స్థలం లేకపోవడంతో విద్యార్థులు, ముఖ్యంగా బాలికలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ప్రైవేటు బాట పడుతున్న తండా పిల్లలు..
పాఠశాలలో కనీస వసతులు లేకపోవడం, ఆవరణ చుట్టూ ఆక్రమణలు పెరిగిపోవడంతో తండావాసులు తమ పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలకు పంపేందుకు భయపడుతున్నారు. ప్రభుత్వ బడిలో చదివించాలనుకున్నా. వసతులు లేని కారణంగా అప్పులు చేసైనా సరే తమ పిల్లలను ప్రైవేటు పాఠశాలలకు పంపించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని స్థానిక తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్థానికుల డిమాండ్
"దాతలు ఆనాడు పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఇచ్చిన భూమిని తక్షణమే ఆక్రమణదారుల నుండి విడిపించాలి. అధికారులు స్పందించి పాఠశాల భూములను కాపాడటంతో పాటు, అవసరమైన మరుగుదొడ్లు, కాంపౌండ్ వాల్ నిర్మించి ప్రభుత్వ పాఠశాల అభివృద్ధికి కృషి చేయాలి."
ఈ విషయమై విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు, రెవెన్యూ యంత్రాంగం వెంటనే స్పందించి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన జరిపి, పాఠశాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవాలని స్థానికులు గట్టిగా కోరుతున్నారు.