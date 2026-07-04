Komarada: కొమరాడలో రూ.29 లక్షల సీసీ రోడ్డు ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే జగదీశ్వరి
Komarada: కొమరాడలో రూ.29 లక్షలతో నిర్మించిన నూతన సీసీ రోడ్డును ప్రారంభించిన ప్రభుత్వ విప్ తోయక జగదీశ్వరి. మౌలిక వసతుల కల్పనే లక్ష్యమని వెల్లడి.
కొమరాడ: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కొమరాడ మండల కేంద్రంలో రూ.29 లక్షల వ్యయంతో నూతనంగా నిర్మించిన సీసీ రహదారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విప్, కురుపాం ఎమ్మెల్యే తోయక జగదీశ్వరి శనివారం ఘనంగా ప్రారంభించారు. జూనియర్ కళాశాల నుంచి గ్రామం వరకు నిర్మించిన ఈ రహదారిని కొబ్బరికాయ కొట్టి, రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రజలకు అంకితం చేశారు. ఈ సందర్భంగా స్థానిక ప్రజలు, నాయకులు ఎమ్మెల్యేకు ఘన స్వాగతం పలికారు.
ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందన్నారు. ముఖ్యంగా రహదారులు, తాగునీటి సదుపాయాలు, పారిశుధ్య వ్యవస్థ, విద్యా మరియు ఆరోగ్య రంగాల అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నట్లు తెలిపారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మెరుగైన మౌలిక వసతులు కల్పించడం ద్వారా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను పెంపొందించడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
కొమరాడ మండల కేంద్రంలోని జూనియర్ కళాశాల నుంచి గ్రామం వరకు ఉన్న ఈ రహదారి గతంలో దెబ్బతిన్న స్థితిలో ఉండడంతో స్థానిక ప్రజలు, విద్యార్థులు, వాహనదారులు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారని ఎమ్మెల్యే గుర్తుచేశారు. వర్షాకాలంలో రాకపోకలు మరింత కష్టసాధ్యంగా మారేవని, ప్రజల అవసరాలను గుర్తించి రూ.29 లక్షల నిధులతో సీసీ రహదారి నిర్మాణానికి చర్యలు చేపట్టామని తెలిపారు.
నూతన రహదారి నిర్మాణంతో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, రైతులు, వ్యాపారులు సులభంగా ప్రయాణించగలరని ఆమె అన్నారు. గ్రామాభివృద్ధికి అవసరమైన ప్రతి పనిని దశలవారీగా పూర్తి చేస్తామని, ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు.
స్థానిక ప్రజలు మాట్లాడుతూ, ఈ రహదారి నిర్మాణం వల్ల తమ ప్రాంతంలో రాకపోకలు సౌకర్యవంతంగా మారనున్నాయని, ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న సమస్యకు పరిష్కారం లభించిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అభివృద్ధి పనుల పట్ల ప్రభుత్వం, ప్రజాప్రతినిధులు చూపుతున్న చొరవను వారు అభినందించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో అరకు పార్లమెంట్ అధ్యక్షురాలు మోజోరు తేజోవతి, నియోజకవర్గ పరిశీలకులు మాదారపు వెంకటేష్, మండల కన్వీనర్ శేఖర్ పాత్రుడు, నాయకులు నంగిరెడ్డి మధుసూదన్ రావు, పోట్నూరు వెంకటనాయుడు, రాఘవ, దేవకోటి వెంకటనాయుడు, బిడ్డిక తమ్మయ్య, భానుజీరావు, శ్రీను, బలరాం, శ్రీకర్, శ్రీనివాసరావు, కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు, గ్రామ పెద్దలు, స్థానిక ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమం ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో జరిగింది.