విశాఖ పోర్టు హాస్పిటల్ పీపీపీ ప్రతిపాదనపై కార్మికుల తిరుగుబాటు!
Visakhapatnam: విశాఖపట్నం పోర్టు జనరల్ హాస్పిటల్ (GJH)ను పీపీపీ (PPP) విధానంలో ప్రైవేటు సంస్థలకు అప్పగించాలనే నిర్ణయంపై కార్మికులు భగ్గుమన్నారు.
Visakhapatnam: విశాఖపట్నం పోర్టు జనరల్ హాస్పిటల్ (GJH)ను పబ్లిక్-ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ (పీపీపీ ) విధానంలో ప్రైవేటు సంస్థలకు అప్పగించాలనే యాజమాన్య నిర్ణయంపై కార్మికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నిర్ణయాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ, విశాఖ పోర్టు అఖిలపక్ష కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో బుధవారం పోర్టు చైర్మన్ కార్యాలయం వద్ద భారీ ధర్నా నిర్వహించారు. "పోర్టు హాస్పిటల్ను పీపీపీ కి ఇవ్వొద్దు", "ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని రద్దు చేయాలి" అంటూ పెద్ద పెట్టున నినాదాలు చేశారు.
కార్మికుల ఆరోగ్య భద్రతకు ముప్పు
ఈ సందర్భంగా కార్మిక సంఘాల నాయకులు మాట్లాడుతూ, దశాబ్దాలుగా పోర్టు ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ సిబ్బంది, వారి కుటుంబ సభ్యులకు అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు అందిస్తున్న హాస్పిటల్ను ప్రైవేటుపరం చేయడం దుర్మార్గమన్నారు.
ఖరీదైన వైద్యం
పీపీపీ విధానం వల్ల ఉచితంగా అందే వైద్య సేవలు భవిష్యత్తులో సామాన్యులకు భారం కానున్నాయి.
ఆరోగ్య భద్రతకు విఘాతం: లాభాపేక్షతో నడిచే ప్రైవేటు సంస్థల వల్ల ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల ఆరోగ్య భద్రత ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంది.
ప్రభుత్వ ఆస్తుల దోపిడీ: ప్రజా ఆస్తులను కార్పొరేట్ సంస్థలకు కట్టబెట్టే ఏ ప్రయత్నాన్నీ కార్మిక సంఘాలు అంగీకరించబోవని స్పష్టం చేశారు.
ప్రధాన డిమాండ్లు
PPP ప్రతిపాదనను పోర్టు యాజమాన్యం తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలి.
హాస్పిటల్ను పోర్టు యాజమాన్య పరిధిలోనే కొనసాగించాలి.
ఆసుపత్రిని ఆధునీకరించి, అవసరమైన వైద్య సిబ్బందిని, అధునాతన పరికరాలను, మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించాలి.
పాల్గొన్న నాయకులు
ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో అఖిలపక్ష కార్మిక సంఘాల నాయకులు మాసెన్, ఆర్. రమణబాబు (AITUC), కె. మంగయ్య నాయుడు, అర్జునరావు (HMS), వి.ఎస్. పద్మనాభ రాజు, కె. సత్యనారాయణ, ఎల్లారావు (CITU), కనకారావు (జనతా యూనియన్), జి. చందు (INTUC) తదితరులు పాల్గొని ఉద్యోగులకు మద్దతు ప్రకటించారు. యాజమాన్యం దిగిరాకపోతే ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు.