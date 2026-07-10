News Analysis: తప్పు చేస్తే ఎవరినీ వదిలేది లేదు.. సీఎం రేవంత్ మాటను గుర్తుచేసిన ఇందిరా శోభన్!
News Analysis: తెలంగాణలో అక్రమాలకు పాల్పడే వారిని, నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిని ఎవరినీ వదిలేది లేదంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన హెచ్చరికలపై కాంగ్రెస్ ఫైర్ బ్రాండ్ నేత ఇందిరా శోభన్ హెచ్ఎమ్టీవీ (hmtv) ప్రత్యేక న్యూస్ అనాలిసిస్లో మాట్లాడారు.
News Analysis: తెలంగాణలో ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అవినీతి, అక్రమాలు మరియు గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన లూటీలపై దూకుడుగా వ్యవహరిస్తోంది. ఈ క్రమంలో "ప్రజాస్వామ్య పాలనలో తప్పు చేసిన వారు ఎంతటి వారైనా సరే.. చట్టం ముందు లొంగాల్సిందే, ఎవరినీ వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు" అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. సీఎం వైఖరిని సమర్థిస్తూ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకురాలు ఇందిరా శోభన్ 'హెచ్ఎమ్టీవీ' (hmtv) ప్రత్యేక వేదికపై ఘాటైన విశ్లేషణను అందించారు.
రాష్ట్రంలో గత పదేళ్లలో జరిగిన భూ అక్రమాలు, ప్రాజెక్టుల పేరిట జరిగిన దోపిడీ, అధికార దుర్వినియోగంపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని ఇందిరా శోభన్ పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మొదటి నుంచి చెబుతున్నట్లుగానే.. ప్రజా ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసిన వారిని, చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకున్న వారిని వదిలిపెట్టేది లేదని ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు. ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణలు, చెరువుల కబ్జాలపై హైడ్రా లాంటి సంస్థలు తీసుకుంటున్న కఠిన నిర్ణయాలు కూడా ఇందులో భాగమేనని ఆమె స్పష్టం చేశారు.