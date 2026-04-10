Burning Topic: శాంతి అంటూనే.. ఇరాన్ ను కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టిన ఇజ్రాయెల్
Burning Topic: లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ భీకర దాడులు. 10 నిమిషాల్లో 100 ప్రాంతాలపై బాంబుల వర్షం. ప్రతికారంగా హర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేసిన ఇరాన్.
Burning Topic: పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధం మరోసారి ఉగ్రరూపం దాల్చింది. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం చర్చల దశలో ఉండగానే, ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు (IDF) లెబనాన్పై కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో విరుచుకుపడ్డాయి. కేవలం 10 నిమిషాల వ్యవధిలో 100కు పైగా హిస్బుల్లా స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని వైమానిక దాడులు జరపడం అంతర్జాతీయంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది.
