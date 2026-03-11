Burning Topic: భారత్ కు తాకిన యుద్ధం.. సంక్షోభం తప్పదా..?

Home వీడియోలుBurning Topic: భారత్ కు తాకిన యుద్ధం.. సంక్షోభం తప్పదా..?

Burning Topic: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధంతో భారత్ సంక్షోభం తప్పదా? ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఏమి సూచిస్తున్నాయి. యుద్ధంలో భారత్ పరిస్థితిపై విశ్లేషణ hmtv బర్నింగ్ పాయింట్లో..

KVD Varma
Published on: 11 March 2026 11:10 PM IST
Burning Topic: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధంతో భారత్ సంక్షోభం తప్పదా?
Burning Topic: పశ్చిమాసియాలో (Middle East) నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం, ముఖ్యంగా హెర్మూజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) మూసివేత వల్ల భారత్‌పై పడబోయే ప్రభావం గురించి వివరిస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన ముఖ్య సమాచారం మరియు SEO వివరాలు కింద ఉన్నాయి:

వీడియోలోని ప్రధాన అంశాలు:

హెర్మూజ్ జలసంధి ప్రాముఖ్యత: ప్రపంచ ముడిచమురు రవాణాలో పావు వంతు, అలాగే సహజ వాయువు, ఎరువుల సరఫరా ఈ మార్గం ద్వారానే జరుగుతుంది. ఇరాన్, ఒమన్ మధ్య ఉండే ఈ సముద్ర మార్గం అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి అత్యంత వ్యూహాత్మకమైనది.

యుద్ధ ప్రభావం: అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల నేపథ్యంలో ఇరాన్ హెర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేస్తామని హెచ్చరించింది. అమెరికా సైన్యం ఇరాన్‌కు చెందిన 16 మైన్ లేయర్స్ నౌకలను ధ్వంసం చేసింది. దీనివల్ల చమురు రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంది.

భారత్‌పై ప్రభావం: భారత్ తన ముడిచమురు అవసరాల కోసం 85% పైగా విదేశాలపై ఆధారపడుతుంది. అందులో 55% పశ్చిమాసియా నుంచే వస్తుంది. ఈ జలసంధి మూతపడితే భారత్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్, వంటగ్యాస్ ధరలు భారీగా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.

ప్రభుత్వ చర్యలు: భారత్ వద్ద అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం 74 రోజులకు సరిపడా చమురు నిల్వలు (Strategic Reserves) ఉన్నాయి.

రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులను పెంచడం ద్వారా సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

వంటగ్యాస్ కొరత రాకుండా 'నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం' అమలులోకి తెచ్చింది.

అమెరికా మినహాయింపు: భారత్ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాత్కాలిక మినహాయింపులు ఇచ్చారు.

