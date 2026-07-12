Off The Record: ఒంగోలు వైసీపీలో అసంతృప్తి
Off The Record: ఓ కీలక నియోజకవర్గంలో ఫ్యాన్ పార్టీ పరిస్థితి చుక్కాని లేని నావలా మారింది.
Off The Record: చుక్కాని లేని పడవ ప్రయాణం ఎలా ఉంటుందో అందరికీ తెలసిందే. ఆ నియోజకవర్గంలో ఫ్యాన్ పార్టీ పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉందట. కాకపోతే ఇక్కడ నాయకుడు ఉన్నా.. ఆయన మాట వినే పరిస్తితుల్లో కార్యకర్తలు, లీడర్లు లేరట.
దీనికి ఆ నాయకుడి ప్రవర్తనే కారణమట. ఇన్చార్జిగా బాధ్యతలు తీసుకున్న నాటి నుంచే గ్రూపు రాజకీయాలకు ఆజ్యం పోయడంతో పార్టీలో గందరగోళం నెలకొందట. కెఫ్టెన్ తీరు వల్ల పార్టీకి ఉన్న ఆ కాస్త పట్టు కూడా సడలిపోతుందట.
ఇంతకీ ఏంటా నియోజకవర్గం..? గ్రూప్ రాజకీయాలతో పార్టీని బలహీనపడుతున్న ఆ ఇంచార్జీ ఎవరు..? ఇప్పడు చూద్దాం.
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