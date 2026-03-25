Arun Chilukuri
Published on: 25 March 2026 3:33 PM IST
మారుతున్న జీవనశైలి, కలుషిత ఆహారం మరియు విపరీతమైన ఒత్తిడి కారణంగా నేటి కాలంలో క్యాన్సర్ మహమ్మారి చాలా వేగంగా విస్తరిస్తోంది. శరీరంలోని కణాలు అదుపు తప్పి పెరగడం వల్ల సంభవించే ఈ వ్యాధిని అరికట్టడంలో మన దైనందన ఆహారపు అలవాట్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని ఆయుర్వేద నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం ద్వారా క్యాన్సర్ కణాలు వృద్ధి చెందకుండా అడ్డుకోవచ్చని వారు సూచిస్తున్నారు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. క్యాన్సర్‌తో పోరాడే మూడు ప్రధాన ఆహారాలు ఇవే:

1. పసుపు (Turmeric)

పసుపులో ఉండే 'కర్కుమిన్' (Curcumin) అనే మూలకం క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను నెమ్మదింపజేస్తుంది.

ఎలా తీసుకోవాలి: ప్రతిరోజు వంటల్లో వాడడంతో పాటు, ఒక గ్లాస్ పాలలో లేదా గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు కలుపుకుని తాగవచ్చు.

ప్రయోజనాలు: ఇది వాపులను తగ్గించడమే కాకుండా (Anti-inflammatory), రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది మరియు లివర్‌ను శుద్ధి చేస్తుంది.

2. మునగాకు (Moringa)

మునగాకును ఒక **'సూపర్ ఫుడ్'**గా పరిగణిస్తారు. ఇందులో విటమిన్-సి మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

ఎలా తీసుకోవాలి: ప్రతిరోజు ఒక చెంచా మునగాకు పొడిని కూరల్లో కలుపుకోవచ్చు లేదా దీనితో టీ తయారు చేసుకుని తాగవచ్చు.

ప్రయోజనాలు: ఇది శరీరంలోని శక్తిని పెంచుతుంది, బ్లడ్ షుగర్‌ను నియంత్రిస్తుంది మరియు ఎముకలను దృఢపరుస్తుంది.

3. గోధుమ గడ్డి (Wheatgrass)

క్యాన్సర్ కణాలతో పోరాడటంలో గోధుమ గడ్డి అత్యంత ప్రభావవంతమైనదిగా నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఎలా తీసుకోవాలి: ప్రతిరోజు ఉదయం ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో ఒక చెంచా గోధుమ గడ్డి పొడిని కలుపుకుని నిదానంగా సిప్ చేస్తూ తాగాలి లేదా జ్యూస్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు.

ప్రయోజనాలు: ఇది రక్తాన్ని శుద్ధి చేసే 'బ్లడ్ ప్యూరిఫయర్'గా పనిచేయడమే కాకుండా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను అలవర్చుకోవడం ద్వారా ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుండి మనల్ని మనం రక్షించుకోవచ్చని ఈ కథనం స్పష్టం చేస్తోంది.


వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

