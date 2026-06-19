Sullurupeta: తడలో 'కల్తీ' విందు అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ప్రజారోగ్యానికి ముప్పు
Sullurupeta: తిరుపతి జిల్లా సూళ్ళూరుపేట, తడ ప్రాంతాల్లోని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో ఆహార కల్తీ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది.
సూళ్ళూరుపేట: తిరుపతి జిల్లాలో పారిశ్రామికంగా, రవాణా పరంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సూళ్ళూరుపేట పట్టణం మరియు తడ మండల కేంద్రాలు, ప్రస్తుతం ఆహార కల్తీకి అడ్డాగా మారుతున్నాయి. చుట్టూ ఉన్న పరిశ్రమలు, పెరిగిన రద్దీని ఆసరా చేసుకుని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, రోడ్డు పక్కన ఫుడ్ స్టాల్స్ వ్యాపారస్తులు నాణ్యతను గాలికి వదిలేశారు. సామాన్యుల ప్రాణాలతో యథేచ్ఛగా చెలగాటమాడుతున్నా, సంబంధిత అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యవహరించడం ప్రజలను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
సూళ్ళూరుపేట మరియు తడ ప్రాంతాల్లోని హోటళ్లలో విక్రయించే ఆహార పదార్థాల నాణ్యత అత్యంత ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. కనీస పరిశుభ్రత పాటించకుండా, నిత్యం దుమ్ము, ధూళి మధ్యే వంటకాలు వడ్డిస్తున్నారు. పరిశ్రమల వల్ల వచ్చే రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, వేగంగా ఆహారం అందించాలనే లక్ష్యంతో నాణ్యతను పూర్తిగా విస్మరిస్తున్నారు. గతంలో అధికారులు చేపట్టిన ఆకస్మిక తనిఖీల్లో భారీగా నిల్వ ఉన్న మాంసం పట్టుబడిన ఘటన జిల్లాను కుదిపేసింది. అప్పట్లో తనిఖీలు నిర్వహించి ఆంక్షలు విధించినా, అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపించడంతో పరిస్థితి మళ్ళీ మొదటికే వచ్చింది. ప్రస్తుతం చాలా చోట్ల రోజుల తరబడి నిల్వ ఉంచిన మాంసాన్నే వాడుతున్నారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా చికెన్ వంటకాల్లో కంటికి ఇంపుగా కనిపించేందుకు ప్రమాదకరమైన సింథటిక్ రంగులను, రుచి కోసం అజినోమోటో వంటి హానికర రసాయనాలను మితిమీరి వాడుతున్నారు. ఇవి దీర్ఘకాలంలో క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులకు దారితీస్తాయని తెలిసినా, అధిక లాభాల కోసం వ్యాపారులు ప్రజల ఆరోగ్యంతో ఆడుకుంటున్నారు. మరోవైపు, వంట నూనెలను పదేపదే వేడి చేయడం, ప్లాస్టిక్ కవర్లలో వేడి పదార్థాలను ప్యాక్ చేయడం వంటి చట్టవిరుద్ధ పనులు సర్వసాధారణమైపోయాయి.
ప్రతి రోజూ అధికారులు ఇదే మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నా, హోటళ్లలో జరుగుతున్న ఈ అక్రమ వ్యాపారాలు వారి కంట పడటం లేదా? అనే అనుమానాలు ప్రజల్లో బలంగా వ్యక్తమవుతున్నాయి. తనిఖీలు చేపట్టాల్సిన ఆహార భద్రతా విభాగం అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. ఇప్పటికైనా జిల్లా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి, సూళ్ళూరుపేట మరియు తడ ప్రాంతాల్లోని హోటల్స్, రెస్టారెంట్లలో ప్రత్యేక బృందాలతో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టాలని, నిబంధనలు పాటించని వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.