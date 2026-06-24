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Tada: కారూరులో ఘనంగా శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవాలయ కుంభాభిషేకం

Tada: తిరుపతి జిల్లా తడ మండలం కారూరు గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయ కుంభాభిషేక మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది.

KKV Sudhakar, Sullurupeta
Published on: 24 Jun 2026 3:53 PM IST
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 Tada: కారూరులో ఘనంగా శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవాలయ కుంభాభిషేకం

తడ: తిరుపతి జిల్లా తడ మండలంలోని కారూరు గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయ కుంభాభిషేక మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా మరియు భక్తిపూర్వకంగా జరిగింది. ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో సూళ్ళూరుపేట నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే డా. నెలవల విజయశ్రీ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు. ఎమ్మెల్యేతో పాటు ఆమె భర్త పార్థసారథి కూడా ఈ పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు.

​కుంభాభిషేక వేడుకల్లో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణం అంతా భక్తుల నామస్మరణతో మార్మోగింది. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ, గ్రామంలోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయ పునర్నిర్మాణం మరియు కుంభాభిషేక కార్యక్రమం చేపట్టిన ఆలయ కమిటీ సభ్యులను, గ్రామ పెద్దలను ఆమె ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఆలయ అభివృద్ధి కోసం వారు చేస్తున్న కృషిని ప్రశంసించారు.

​ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం వల్ల ప్రజల్లో భక్తి భావం పెంపొందడమే కాకుండా, సమాజంలో ఐక్యత మరియు సోదరభావం బలోపేతం అవుతాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో పాలుపంచుకున్న ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, గ్రామ పెద్దలు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అధికారులు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. ఆలయ కమిటీ సభ్యులు ఎమ్మెల్యేకు ఘన స్వాగతం పలికి, తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు.

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KKV Sudhakar, Sullurupeta

KKV Sudhakar, Sullurupeta

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