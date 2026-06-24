Tada: కారూరులో ఘనంగా శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవాలయ కుంభాభిషేకం
Tada: తిరుపతి జిల్లా తడ మండలం కారూరు గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయ కుంభాభిషేక మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది.
తడ: తిరుపతి జిల్లా తడ మండలంలోని కారూరు గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయ కుంభాభిషేక మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా మరియు భక్తిపూర్వకంగా జరిగింది. ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో సూళ్ళూరుపేట నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే డా. నెలవల విజయశ్రీ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు. ఎమ్మెల్యేతో పాటు ఆమె భర్త పార్థసారథి కూడా ఈ పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు.
కుంభాభిషేక వేడుకల్లో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణం అంతా భక్తుల నామస్మరణతో మార్మోగింది. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ, గ్రామంలోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయ పునర్నిర్మాణం మరియు కుంభాభిషేక కార్యక్రమం చేపట్టిన ఆలయ కమిటీ సభ్యులను, గ్రామ పెద్దలను ఆమె ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఆలయ అభివృద్ధి కోసం వారు చేస్తున్న కృషిని ప్రశంసించారు.
ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం వల్ల ప్రజల్లో భక్తి భావం పెంపొందడమే కాకుండా, సమాజంలో ఐక్యత మరియు సోదరభావం బలోపేతం అవుతాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో పాలుపంచుకున్న ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, గ్రామ పెద్దలు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అధికారులు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. ఆలయ కమిటీ సభ్యులు ఎమ్మెల్యేకు ఘన స్వాగతం పలికి, తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు.