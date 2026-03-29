Home తెలంగాణSultanabad: సుల్తానాబాద్‌లో అక్షర విప్లవం.. ఉల్లాస్ పరీక్షల్లో మెరిసిన మహిళా సంఘాలు

Sultanabad: పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ మున్సిపాలిటీలో 'ఉల్లాస్' అక్షరాస్యత పరీక్షలు ఘనంగా జరిగాయి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 29 March 2026 1:08 PM IST
Sultanabad
X

Sultanabad: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'ఉల్లాస్' (ULLAS - Understanding of Lifelong Learning for All in Society) కార్యక్రమం సుల్తానాబాద్ మున్సిపల్ పట్టణంలో అక్షర కాంతులు నింపుతోంది. చదువుకు వయసుతో సంబంధం లేదని నిరూపిస్తూ, పట్టణంలోని పలు వార్డులకు చెందిన మహిళా సంఘాల సభ్యులు ఈరోజు అక్షరాస్యత పరీక్షలకు హాజరయ్యారు.

​ఎమ్మెల్యే ఆదేశాల మేరకు ప్రత్యేక చొరవ

​గౌరవనీయులు, ప్రభుత్వ విప్, పెద్దపల్లి శాసనసభ్యులు శ్రీ చింతకుంట విజయ రమణారావు ఆదేశాల మేరకు, మెప్మా (MEPMA) ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తున్నారు. పట్టణంలోని చదువురాని మహిళలను గుర్తించి, వారిని అక్షరాస్యులుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది.

​దర్జీ భవన్‌లో పరీక్షల నిర్వహణ

​మెప్మా అధికారులు మరియు వాలంటీర్ల సహకారంతో గత కొద్దిరోజులుగా మహిళలకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు. వారికి ప్రభుత్వం నుంచి ఉచితంగా పుస్తకాలను పంపిణీ చేసి, ప్రాథమిక అక్షర జ్ఞానాన్ని అందించారు. ఈ క్రమంలో, ఈరోజు స్థానిక దర్జీ భవన్‌లో 2, 3, 4, 5, 6 మరియు 15వ వార్డులకు చెందిన మహిళా సంఘం సభ్యులకు అక్షరాస్యత పరీక్షలు నిర్వహించారు. తమ పేరు రాసుకోవడం, సాధారణ గణితం వంటి అంశాల్లో మహిళలు ప్రతిభ కనబరిచారు.

​పాల్గొన్న ప్రముఖులు

​ఈ అక్షర వికాస కార్యక్రమంలో సుల్తానాబాద్ మున్సిపల్ చైర్‌పర్సన్ బిరుదు రాధాకృష్ణ పాల్గొని మహిళలను ఉత్సాహపరిచారు. వారితో పాటు వార్డు కౌన్సిలర్లు గాజుల రాజమల్లు ,సమత కుమార్​,గరిగే శోభారాణి శ్రీనివాస్​,బాకం సాయి​,గాదాసు మంజుల రవి​,ఊట్ల వరప్రదీప్ మరియు మెప్మా ప్రతినిధులు, సిబ్బంది పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.మహిళలు చదువు పట్ల చూపుతున్న ఆసక్తిని చూసి పట్టణ ప్రజలు మరియు ప్రజాప్రతినిధులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అక్షరాస్యత ద్వారా మహిళా సాధికారత సాధ్యమవుతుందని ఈ సందర్భంగా నాయకులు పేర్కొన్నారు.

SultanabadPeddapalliVijayaramana Rao
Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X