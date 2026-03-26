Karimnagar: వెంకటాయపల్లిలో మారిన రూపురేఖలు: బండి సంజయ్ చొరవతో జలకళ!
Karimnagar: కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం వెంకటాయపల్లిలో అభివృద్ధి పనులు. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ చొరవతో సి.సి రోడ్ల నిర్మాణం ప్రారంభం.
కరీంనగర్ జిల్లా: గంగాధర మండలం వెంకటాయపల్లి గ్రామంలో అభివృద్ధి పనులు వేగంగా ఊపందుకున్నాయి. కరీంనగర్ ఎంపీ, కేంద్ర సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ ప్రత్యేక చొరవతో గ్రామంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు నిధులు మంజూరు కావడంతో, ప్రధాన వీధుల్లో సి.సి (CC) రోడ్ల నిర్మాణ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి.
వెంకటాయపల్లి గ్రామస్తులు దశాబ్దాలుగా వర్షాకాలంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సరైన రహదారులు లేక మురుగునీరు నిలిచిపోయి రాకపోకలు నరకప్రాయంగా మారేవి. ఇప్పుడు సి.సి రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టడంతో ఈ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించనుంది. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపై చూపిస్తున్న శ్రద్ధ పట్ల గ్రామస్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
