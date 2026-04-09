Mahesh Kumar Goud: రేవంత్ రెడ్డిపై జీవన్ రెడ్డి విమర్శలు సరికావు
Mahesh Kumar Goud: సీఎం రేవంత్రెడ్డిపై జీవన్రెడ్డి విమర్శలను టీపీసీసీ చీఫ్ మహేశ్కుమార్ గౌడ్ ఖండించారు. పొంగులేటిపై హరీశ్రావు ఆరోపణలను తోసిపుచ్చుతూ, నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై కాంగ్రెస్ స్పష్టమైన వైఖరిని ప్రకటించారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు జీవన్రెడ్డి తన పదవికి రాజీనామా చేసిన అనంతరం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డిపై చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ స్పందించారు. గురువారం గాంధీభవన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ పలు రాజకీయ అంశాలపై స్పష్టతనిచ్చారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డిపై జీవన్రెడ్డి విమర్శలు చేయడం సరికాదని మహేశ్కుమార్ గౌడ్ పేర్కొన్నారు. "రేవంత్రెడ్డి ఎమ్మెల్యేలందరూ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్న నాయకుడు. పార్టీలో క్రమశిక్షణ ముఖ్యం" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. పార్టీ సీనియర్ నేతగా జీవన్రెడ్డి సమస్యలను పార్టీ అంతర్గత వేదికలపై చర్చించాల్సి ఉండేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
బీఆర్ఎస్, బీజేపీ ఒక్కటే!
రాష్ట్ర రాజకీయాలపై స్పందిస్తూ.. బీఆర్ఎస్ మరియు బీజేపీ పార్టీలు వేర్వేరు కావని, భవిష్యత్తులో ఈ రెండు పార్టీలు కలిసిపోవడం ఖాయమని ఆయన జోస్యం చెప్పారు. ప్రభుత్వంపై విపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలను ఆయన తోసిపుచ్చారు. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డిపై హరీశ్రావు చేస్తున్న ఆరోపణలకు ఆధారాలు ఉంటే చర్చకు రావాలని సవాల్ విసిరారు.
దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారిన నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై మహేశ్కుమార్ గౌడ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఖరిని స్పష్టం చేశారు. కేవలం జనాభా ప్రాతిపదికన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేస్తే దక్షిణ భారతదేశం తీవ్రంగా నష్టపోతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జనాభా నియంత్రణ పాటించిన దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఇది శిక్షగా మారుతుందని, అందుకే ప్రస్తుతం ప్రతిపాదించిన పద్ధతికి తాము వ్యతిరేకమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దక్షిణ భారత్కు రాజకీయంగా అన్యాయం జరగకూడదనే ఉద్దేశంతోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ అంశంపై గళమెత్తుతోందని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.