Telangana RTC DA Hike: టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు సర్కార్ ‘తీపి కబురు’.. పెరిగిన డీఏ.. జనవరి నుండే అమలు!
Telangana RTC DA Hike: తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు 2.1 శాతం డీఏను పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో డీఏ 52.8 శాతానికి చేరింది. జనవరి 2026 నుండి ఈ పెంపు అమలులోకి వస్తుందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ వెల్లడించారు.
TGSRTC Employees DA Hike 2026: తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TGSRTC) ఉద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ ఊరటనిచ్చింది. ఈ క్యాలెండర్ సంవత్సరం (2026) నుండి ఉద్యోగులకు 2.1% కరువు భత్యం (DA) పెంచుతున్నట్లు రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయంతో ఆర్టీసీలో పనిచేస్తున్న వేలాది మంది కార్మికులకు లబ్ధి చేకూరనుంది.
డీఏ పెంపు వివరాలు:
పాత డీఏ: 50.7%
ప్రస్తుత పెంపు: 2.1%
మొత్తం డీఏ: 52.8%
అమలు తేదీ: జనవరి 1, 2026 నుండి పాత తేదీతో (Retrospective) అమలులోకి రానుంది.
బకాయిల చెల్లింపు: జనవరి నుండి పెండింగ్లో ఉన్న మూడు నెలల బకాయిలను (Arrears), రాబోయే మూడు నెలల కాలంలో సప్లిమెంటరీ బిల్లుల ద్వారా ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది.
సంస్థపై ఆర్థిక భారం:
ఈ పెంపు వల్ల ఆర్టీసీపై ప్రతి నెలా సుమారు రూ. 2.82 కోట్ల అదనపు భారం పడనుంది. అయినప్పటికీ, కార్మికుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. 2024 మే నెలలో RPS-2017 అమలు చేసినప్పటి నుండి, తాజా ప్రకటనతో కలిపి ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ఎలాంటి డీఏ బకాయిలు పెండింగ్లో లేకపోవడం విశేషం.
మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు:
ఆర్టీసీ రీజినల్ మేనేజర్లతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ.."ప్రజా పాలన ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీ పరిరక్షణ, ఉద్యోగుల సంక్షేమం మా ప్రాధాన్యత. ఆసుపత్రుల అప్గ్రెడేషన్, కారుణ్య నియామకాలు, తొలగించిన వారిని తిరిగి తీసుకోవడం వంటి చర్యల ద్వారా సంస్థను బలోపేతం చేస్తున్నాం. తెలంగాణ లైఫ్ లైన్గా ఉన్న ఆర్టీసీని ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయాలి."
ఎండీ నాగిరెడ్డి హర్షం:
ఉద్యోగులు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న డీఏను ప్రకటించడం పట్ల ఆర్టీసీ ఎండీ వై. నాగిరెడ్డి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కార్మికుల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్న మంత్రికి, ప్రభుత్వానికి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పెండింగ్ పనులను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.