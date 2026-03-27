Weather Update : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిప్పులు కురిపిస్తున్న భానుడు..మధ్యాహ్నం బయటకు రావాలంటేనే వణుకు
Weather Update : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు ముదురుతున్నాయి. శుక్రవారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో 38°C ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. UV ఇండెక్స్ 10 గా ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
Weather Update : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. మార్చి నెల ముగియకముందే మే నెల ఎండలను తలపిస్తూ ఉష్ణోగ్రతలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి. శుక్రవారం (మార్చి 27, 2026) నాడు అటు తెలంగాణ, ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎండలు దంచికొట్టనున్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. అయితే పగలు సెగలు పుట్టించినా, సాయంత్రం వేళల్లో కొన్ని చోట్ల వాతావరణం చల్లబడే అవకాశం ఉండటం గమనార్హం.
భాగ్యనగరంలో భగభగలు
రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్లో శుక్రవారం ఉదయం నుంచే సూర్యుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 36°C నుంచి 38°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఎండ తీవ్రత గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుంది. నగరంలో UV ఇండెక్స్ 10 గా నమోదైంది, ఇది అత్యంత ప్రమాదకరం విభాగంలోకి వస్తుంది. దీనివల్ల చర్మ సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు ఎయిర్ క్వాలిటీ కూడా క్షీణించడంతో శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు ఉన్నవారు మాస్కులు ధరించడం మంచిది.
ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉందంటే?
ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్లలో ఎండలు మరింత ఎక్కువగా ఉండి, ఉష్ణోగ్రతలు 40°C మార్కును దాటే అవకాశం ఉంది. అయితే, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలైన మహబూబ్నగర్, నల్గొండ, ఖమ్మం ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం వేళల్లో వాతావరణం మారవచ్చు. ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే ప్రమాదం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ఏపీ వ్యాప్తంగా వడగాడ్పులు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఎండల తీవ్రత విపరీతంగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా విజయవాడలో శుక్రవారం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 38°C వరకు చేరనుంది. ఉదయం నుంచే వేడి గాలులు వీస్తుండటంతో జనం బయటకు రావడానికి జంకుతున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా, కృష్ణా, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లోని కొన్ని మండలాల్లో తీవ్ర వడగాడ్పులు వీచే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. రాయలసీమలో ఎండలు మరింత తీవ్రంగా ఉంటాయని, ఉత్తర కోస్తాలో మాత్రం అక్కడక్కడ జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
ప్రజలకు, రైతులకు కీలక సూచనలు
ఎండల నేపథ్యంలో ఆరోగ్య నిపుణులు కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్నారు. డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఉండటానికి రోజుకు కనీసం 4-5 లీటర్ల నీరు త్రాగాలి. కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ, ఓఆర్ఎస్ వంటి ద్రవ పదార్థాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కాటన్ దుస్తులు ధరించి, గొడుగు లేదా టోపీ వాడాలి. ఇక రైతుల విషయానికొస్తే.. కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న పంటలు, ఆరబోసిన ధాన్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సాయంత్రం వేళ అకస్మాత్తుగా వర్షం పడితే ధాన్యం తడవకుండా ముందే తగిన ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.