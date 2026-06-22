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Weather Update: తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ అలర్ట్.. నేటి నుంచి 5 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు!

Weather Update: తెలంగాణలో నైరుతి రుతుపవనాలు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా వరకు విస్తరించాయి.

Arun Chilukuri
Published on: 22 Jun 2026 12:41 PM IST
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Weather Update: తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ అలర్ట్.. నేటి నుంచి 5 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు!

Weather Update: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రతతో అల్లాడుతున్న ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు చెప్పింది. రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించిన నైరుతి రుతుపవనాలు (Southwest Monsoon) చురుగ్గా కదులుతూ.. తాజాగా ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా వరకు విస్తరించాయి. ఇవి మరింత ముందుకు సాగుతూ మంగళవారం నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పూర్తి స్థాయిలో విస్తరించేందుకు అనుకూల వాతావరణం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.

రుతుపవనాల ప్రభావంతో తెలంగాణలో నేటి నుంచి రాబోయే ఐదు రోజుల పాటు విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు మరియు బలమైన గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నందున వాతావరణ శాఖ 'ఎల్లో హెచ్చరికలు' (Yellow Alert) జారీ చేసింది.

ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో నేటి (సోమవారం) సాయంత్రం నుంచే వాతావరణం పూర్తిగా చల్లబడి, పలుచోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. రుతుపవనాల విస్తరణతో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చల్లటి వాతావరణం నెలకొననుంది.

ఈ వర్ష సూచనతో అటు రైతాంగం సాగు పనులకు సిద్ధమవుతుండగా, ఇటు ఎండల తీవ్రత నుంచి ప్రజలకు ఉపశమనం లభించనుంది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

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Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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