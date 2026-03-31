Telangana Municipal Polls : తెలంగాణ మున్సిపల్ పోరుకు ముహూర్తం ఖరారు.. ఎన్నికల సంఘం కీలక ప్రకటన
Telangana Municipal Polls : తెలంగాణలోని ఇబ్రహీంపట్నం, క్యాతన్పల్లి, ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీల్లో ఏప్రిల్ 4న చైర్మన్ ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది.
Telangana Municipal Polls : తెలంగాణలో మున్సిపల్ రాజకీయం మళ్ళీ వేడెక్కింది. రాష్ట్రంలోని మూడు కీలక మున్సిపాలిటీల్లో ఖాళీగా ఉన్న చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ పదవుల భర్తీకి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నగారా మోగించింది. ఇబ్రహీంపట్నం, క్యాతన్పల్లి, ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీల్లో ఈ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణి కుముదిని సోమవారం నాడు మున్సిపల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను విడుదల చేశారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఇబ్రహీంపట్నం, మంచిర్యాల జిల్లాలోని క్యాతన్పల్లి, నిర్మల్ జిల్లాలోని ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీల్లో చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ పదవులకు ఏప్రిల్ 4వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. ఒకవేళ అనివార్య కారణాల వల్ల ఆ రోజు ఎన్నిక జరగకపోతే, మరుసటి రోజు అంటే ఏప్రిల్ 5వ తేదీన ప్రత్యామ్నాయంగా ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు.
ప్రక్రియ ఎలా సాగనుంది?
ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించి అధికారులు పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతున్నారు.
ఏప్రిల్ 2: ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్లు, అధికారులు నోటీసులు జారీ చేయాలి.
ఏప్రిల్ 4 ఉదయం 11:00: ఎన్నికల కంటే ముందుగా, కొత్తగా ఎన్నికైన వార్డు సభ్యులచే అధికారులు ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు.
ఏప్రిల్ 4 మధ్యాహ్నం 12:30: ప్రమాణ స్వీకారం ముగిసిన వెంటనే చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ఎన్నిక ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తారు.
రాజకీయ పార్టీల్లో మొదలైన ఉత్కంఠ
ఈ మూడు మున్సిపాలిటీల్లో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవాలని ప్రధాన పార్టీలైన కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ వ్యూహ ప్రతివ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇబ్రహీంపట్నం వంటి కీలక మున్సిపాలిటీలో చైర్మన్ పీఠం ఎవరికి దక్కుతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. క్యాంపు రాజకీయాలు కూడా మొదలయ్యే అవకాశం ఉందని స్థానిక నేతలు గుసగుసలాడుకుంటున్నారు. కలెక్టర్లు మరియు పోలీసు అధికారులు ఇప్పటికే భద్రతా ఏర్పాట్లపై దృష్టి సారించారు.
అధికారులకు కఠిన ఆదేశాలు
ఎన్నికల ప్రక్రియ ఎక్కడా ఆగకుండా, పారదర్శకంగా జరగాలని ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశించింది. శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తకుండా చూడాలని పోలీసులకు సూచించారు. వార్డు సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారం నుంచి ఎన్నిక ముగిసే వరకు ప్రతి అంశాన్ని వీడియో గ్రాఫింగ్ చేయనున్నారు. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన వెంటనే గెలిచిన అభ్యర్థుల పేర్లను అధికారికంగా ప్రకటిస్తారు.