Parents Act : అమ్మనాన్నలను చూసుకోకుంటే జీతంలో కోత.. తెలంగాణ సర్కార్ సంచలన చట్టం

Parents Act : తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేసే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతంలో 15% కోత విధించేలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త చట్టం తెచ్చింది. వృద్ధుల ఆర్థిక భద్రత, కుటుంబ విలువల రక్షణే ఈ యాక్ట్ లక్ష్యం.

CR Reddy
Published on: 30 March 2026 7:45 AM IST
Parents Act : ఇప్పటివరకు తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడం అనేది కేవలం నైతిక బాధ్యతగానో లేదా ఒక సంప్రదాయంగానో ఉండేది. కానీ కాలం మారుతున్న కొద్దీ కుటుంబ వ్యవస్థలో పగుళ్లు వస్తున్నాయి. ఉద్యోగాల రీత్యా పిల్లలు దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లడం, విలాసవంతమైన జీవితానికి అలవాటు పడి కన్నవారిని నిర్లక్ష్యం చేయడం ఎక్కువైపోయింది. ఈ క్రమంలో వృద్ధులు అనాథలవుతున్నారు. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై కన్నవారిని చూసుకోవడం అనేది పిల్లల ఇష్టం కాదు, అది ఒక శాసనం. తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేసే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల విషయంలో ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరించాలని నిర్ణయించింది.

జీతంలో 15 శాతం కోత

ఈ కొత్త చట్టం ప్రకారం.. ఏ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయినా తన తల్లిదండ్రులను సరిగ్గా చూసుకోకపోయినా, వారికి కనీస అవసరాలు తీర్చకపోయినా తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. బాధిత తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేస్తే, సదరు ఉద్యోగి నెలవారీ జీతం నుంచి 15 శాతం మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం కోత విధిస్తుంది. ఈ మొత్తాన్ని నేరుగా తల్లిదండ్రుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేసేలా నిబంధనలు రూపొందించారు. దీనివల్ల వృద్ధాప్యంలో ఉన్న పెద్దలకు ఆర్థిక భరోసా లభించడమే కాకుండా, పిల్లలపై ఆధారపడకుండా గౌరవంగా జీవించే అవకాశం కలుగుతుంది. కేవలం ఎమోషనల్ సపోర్ట్ మాత్రమే కాదు, ఆర్థికంగా కూడా వారిని ఆదుకోవడమే ఈ చట్టం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.

కుటుంబ వ్యవస్థను కాపాడే ప్రయత్నం

మారుతున్న జీవనశైలి, పట్టణీకరణ వల్ల ఉమ్మడి కుటుంబాలు కనుమరుగైపోతున్నాయి. టెక్నాలజీ పెరిగినా మనుషుల మధ్య అనుబంధాలు తగ్గుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో వృద్ధులపై జరుగుతున్న హింస, నిర్లక్ష్యాన్ని అరికట్టాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. "ఇది కేవలం ఓట్ల కోసం చేస్తున్న పని కాదు, సమాజంలో వస్తున్న మార్పుల వల్ల వృద్ధులు ఎదుర్కొంటున్న మానసిక, ఆర్థిక వేదనను తగ్గించే ప్రయత్నం" అని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేస్తోంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, ఇది మన భారతీయ సంస్కృతిలోని కుటుంబ విలువలను తిరిగి ప్రతిష్టించే ప్రయత్నం. చట్టం తెస్తేనే బాధ్యతగా చూసుకుంటారా? అన్న ప్రశ్నలు వచ్చినా.. కనీసం శిక్ష తప్పదన్న భయంతోనైనా పెద్దలకు న్యాయం జరుగుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ప్రభుత్వంపై తగ్గుతున్న భారం

వృద్ధుల సంరక్షణ కోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అనేక పెన్షన్ పథకాలు, ఆశ్రమాలు నడుపుతోంది. అయితే, సంపాదన ఉన్న పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులను బాధ్యతగా చూసుకుంటే, ప్రభుత్వంపై పడే ఆర్థిక భారం కొంతవరకు తగ్గుతుంది. ఆ నిధులను ఇతర సంక్షేమ పథకాలకు కేటాయించే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, పెద్దలు తమ సొంత ఇంట్లోనే ఆత్మీయుల మధ్య గడపడం వల్ల వారి మానసిక ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. అనాథాశ్రమాల్లో కాకుండా పిల్లల కళ్లముందే వారు ప్రశాంతంగా ఉండాలన్నదే ఈ యాక్ట్ వెనుక ఉన్న అసలు లక్ష్యం.

సందేహాలు, వివాదాలు

ఈ చట్టంపై కొన్ని విమర్శలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ నిబంధన కేవలం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, ప్రజా ప్రతినిధులకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని చర్చ జరుగుతోంది. అలాగే, తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేస్తేనే ఈ చర్యలు తీసుకుంటారు కాబట్టి, కుటుంబ వివాదాలు ఉన్నప్పుడు ఈ చట్టం దుర్వినియోగం అయ్యే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళన కూడా వ్యక్తమవుతోంది. పిల్లలపై కక్షతో కొందరు తల్లిదండ్రులు తప్పుడు ఫిర్యాదులు చేస్తే పరిస్థితి ఏంటన్నది ఒక ప్రశ్న. అయితే, విచారణ జరిపిన తర్వాతే చర్యలు ఉంటాయని ప్రభుత్వం భరోసా ఇస్తోంది. ఏది ఏమైనా, ఈ పేరెంట్స్ యాక్ట్ సమాజంలో ఒక పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.

Telangana GovtParents ActOld Age SecurityEmployee Rules
