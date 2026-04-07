ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్లు.. మారుతి 'e-VITARA'ను ప్రారంభించిన మంత్రి పొన్నం!
Ponnam Prabhakar: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) వినియోగాన్ని పెంచేందుకు ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసింది. ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం ప్రత్యేక డిస్కౌంట్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా మారుతి సుజుకి ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించిన 'e-VITARA' ఎలక్ట్రిక్ కారును రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ బుధవారం ఘనంగా ప్రారంభించారు.
మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలు:
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పర్యావరణహితమైన EV వాహనాల వైపు మొగ్గు చూపేలా మారుతి సుజుకి సంస్థ ప్రత్యేక తగ్గింపు ధరలను ప్రకటించడం అభినందనీయమని మంత్రి అన్నారు. ఇది ఉద్యోగులకు ఆర్థికంగా కలిసి రావడమే కాకుండా కాలుష్య నియంత్రణలో వారిని భాగస్వామ్యం చేస్తుందన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలో కొత్త EV పాలసీకి విశేష స్పందన లభిస్తోందని మంత్రి తెలిపారు. రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు, రోడ్ టాక్స్ మినహాయింపు వంటి రాయితీలతో ఇప్పటికే అనేక కంపెనీలు ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేసేందుకు ముందుకు వస్తున్నాయని చెప్పారు.
పెరుగుతున్న కాలుష్యాన్ని అరికట్టేందుకు పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాల స్థానంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలే ప్రత్యామ్నాయమని, భవిష్యత్తులో ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల నెట్వర్క్ను మరింత బలోపేతం చేస్తామని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు.
మారుతి e-VITARA విశేషాలు:
మారుతి సుజుకి నుంచి వస్తున్న మొదటి గ్లోబల్ EV కారుగా e-VITARA నిలిచింది. ఇది ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 400-500 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని అంచనా. అత్యాధునిక ఫీచర్లు, సేఫ్టీ ప్రమాణాలతో కూడిన ఈ కారుపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే డిస్కౌంట్లు మరియు ఇతర ఫైనాన్స్ ఆప్షన్ల వివరాలను త్వరలోనే డీలర్ల వద్ద అందుబాటులో ఉంచనున్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మారుతి సుజుకి ఉన్నతాధికారులు, రవాణా శాఖ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ రోడ్లపై ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల సందడి మరింత పెరగనుంది.