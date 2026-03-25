Sultanabad: టెక్నాలజీతో చెక్.. సుల్తానాబాద్ పోలీసుల చేతికి చిక్కిన 3 మొబైల్స్!
Sultanabad: పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ స్టేషన్ పరిధిలో పోగొట్టుకున్న మూడు మొబైల్ ఫోన్లను ఎస్సై చంద్ర కుమార్ CEIR పోర్టల్ ద్వారా రికవరీ చేశారు.
సుల్తానాబాద్ (పెద్దపల్లి జిల్లా): సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకుని పోగొట్టుకున్న మొబైల్ ఫోన్లను వెతికి పట్టుకోవడంలో సుల్తానాబాద్ పోలీసులు మరోసారి సఫలమయ్యారు. ఎస్సై చంద్ర కుమార్ నేతృత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వపు CEIR (Central Equipment Identity Register) పోర్టల్ ద్వారా మూడు ఖరీదైన మొబైల్ ఫోన్లను గుర్తించి, వాటిని బాధితులకు అందజేశారు.
సుల్తానాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గర్రెపల్లి గ్రామానికి చెందిన దీకొండ తిరుపతి, సుద్దాల గ్రామానికి చెందిన కాలువల నరేష్, మరియు బూపతిపూర్ గ్రామానికి చెందిన ఆత్రం ప్రకాశ్ అనే ముగ్గురు వ్యక్తులు తమ మొబైల్ ఫోన్లను పోగొట్టుకున్నారు. దీనిపై వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, ఎస్సై చంద్ర కుమార్ మరియు బృందం వెంటనే స్పందించి CEIR పోర్టల్లో ఆ ఫోన్ల వివరాలను నమోదు చేశారు.
