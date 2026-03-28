Sultanabad: అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో పోలీసుల భారీ అవగాహన సదస్సు

Sultanabad: సుల్తానాబాద్ పోలీసులు అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో 'అరైవ్ అలైవ్' కార్యక్రమంలో భాగంగా ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై అవగాహన కల్పించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 28 March 2026 8:40 PM IST
Sultanabad: ప్రమాద రహిత సమాజం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని సుల్తానాబాద్ పోలీసులు పిలుపునిచ్చారు. 'అరైవ్ అలైవ్' (Arrive Alive) క్యాంపెయిన్‌లో భాగంగా శనివారం సుల్తానాబాద్‌లోని ప్రధాన కూడలి అయిన అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో భారీ ట్రాఫిక్ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.

​ఈ సమావేశంలో సుల్తానాబాద్ సిఐ సుబ్బారెడ్డి,ఎస్ఐ చంద్రకుమార్ పాల్గొని మోటార్ సైకిల్ రైడర్స్, ఆటో డ్రైవర్లు మరియు ప్రయాణికులకు రహదారి భద్రతపై కీలక సూచనలు చేశారు.

​కార్యక్రమ ముఖ్యాంశాలు:

​నిబంధనల అమలు: ద్విచక్ర వాహనదారులు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలని, ఆటో డ్రైవర్లు పరిమితికి మించి ప్రయాణికులను ఎక్కించకూడదని సూచించారు.

​అతివేగం వద్దు: అతివేగం ప్రాణాంతకమని, డ్రైవింగ్ చేసే సమయంలో సెల్ ఫోన్ వాడకం వల్ల జరిగే ప్రమాదాల గురించి వివరించారు.

​అవగాహన కల్పన: ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ మరియు రోడ్డు నిబంధనల పట్ల అవగాహన లేకపోవడం వల్లే మెజారిటీ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని, ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా మెలగాలని కోరారు.

​ఈ సందర్భంగా పోలీసులు మాట్లాడుతూ. "మనం క్షేమంగా ఇంటికి వెళ్లడమే మన కుటుంబానికి ఇచ్చే అతిపెద్ద బహుమతి. రహదారి నియమాలను గౌరవించడం అంటే మన ప్రాణాలను మనం కాపాడుకోవడమే" అని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక పోలీస్ సిబ్బంది మరియు పెద్ద సంఖ్యలో వాహనదారులు పాల్గొన్నారు.

SultanabadCI Subba ReddyArrive Alive
