Arnakonda: భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి ఆలయ కార్యక్రమం

Arnakonda: కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండి మండలం అర్నకొండ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఆధ్యాత్మిక సందడి నెలకొంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 31 March 2026 6:09 PM IST
Arnakonda
Arnakonda: భక్తి భావం, సేవా తత్వం కలిసిన ఒక విశేష కార్యక్రమం కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండి మండలం అర్నకొండ గ్రామంలో ఘనంగా జరిగింది. ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో చీకట్ల లచ్చయ్య ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది. గురు స్వామి బొడిగె వెంకన్న చేతుల మీదుగా 100 రామకోటి బుక్కులను మంచిర్యాల వాస్తవ్యులు రాజలింగం గారికి అందజేశారు.

రామనామ స్మరణను విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలనే ఉద్దేశంతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గురుస్వామి రామనామ మహిమను వివరించి, ప్రతి ఒక్కరూ రామకోటి రాయడం ద్వారా మనసుకు ప్రశాంతత, ఆధ్యాత్మిక శక్తి లభిస్తుందని తెలిపారు. కార్యక్రమం భక్తి గీతాలు, మంత్రోచ్చారణలతో ఆధ్యాత్మికంగా సాగింది.

ఇలాంటి కార్యక్రమాలు సమాజంలో ధార్మిక చైతన్యాన్ని పెంపొందించడమే కాకుండా, యువతలో మంచి విలువలను నాటుతాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు. గ్రామ ప్రజలు, భక్తులు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రశంసిస్తూ పెద్ద ఎత్తున హాజరై కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు.

ArnakondaRamakotiChoppadandiBodige Venkanna Guruswamy
