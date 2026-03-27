Sultanabad: కాలనీల్లో ఆధ్యాత్మిక శోభ.. మిన్నంటిన జై శ్రీరామ్ నినాదాలు
సుల్తానాబాద్: శ్రీరామనవమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని సుల్తానాబాద్, ఎలిగేడు మండలాల్లోని పలు గ్రామాల్లో శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించబడింది. శుక్రవారం ఉదయం నుండే రామాలయాలన్నీ భక్తుల కోలాహలంతో, ఆధ్యాత్మిక శోభతో విరాజిల్లాయి.
గ్రామగ్రామాన కళ్యాణ వేడుకలు:
సుల్తానాబాద్ మండలం: మండలంలోని ఐతరాజుపల్లి, బొంతకుంటపల్లి గ్రామాల్లోని రామాలయాల్లో సీతారాముల కళ్యాణాన్ని అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు.
సుల్తానాబాద్ పట్టణం: పట్టణ కేంద్రంలోని శాస్త్రినగర్, మార్కండేయ కాలనీల్లో గల దేవాలయాల్లో ప్రత్యేక పందిళ్లు వేసి భక్తుల సమక్షంలో కళ్యాణ ఘట్టాన్ని ఆవిష్కరించారు.
ఎలిగేడు మండలం: సుల్తాన్ పూర్ గ్రామంలోని రామాలయంలో నిర్వహించిన కళ్యాణోత్సవానికి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు.
ఈ వేడుకల్లో భాగంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు, ప్రముఖులు పలు ఆలయాలను సందర్శించి సీతారాముల కళ్యాణాన్ని వీక్షించారు. స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. భక్తులకు ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా ఆలయ కమిటీలు మంచినీరు, మజ్జిగ సౌకర్యాలను కల్పించాయి. కళ్యాణం అనంతరం పలు చోట్ల అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. రామనామ స్మరణతో గ్రామాల్లో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది.