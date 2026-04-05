Singareni Workers: సింగరేణి కార్మికుల సంక్షేమానికి యాజమాన్యం కీలక నిర్ణయం
Singareni Workers: సింగరేణి కార్మికులకు మరో పెద్ద సౌకర్యం! యాజమాన్యం, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తో సమన్వయం చేసుకొని కేవలం ప్రమాదాలు మాత్రమే కాకుండా సహజ మరణం పొందినవారికి కూడా రూ.10 లక్షల ఉచిత బీమా అందించే విధానాన్ని అమలు చేసింది. ఈ ప్రత్యేక చొరవతో ఉద్యోగులు ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించకుండానే లబ్ధి పొందగలరు.
సింగరేణి కార్మికుల సంక్షేమాన్ని మరింత పెంచే దిశలో యాజమాన్యం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా అందే బీమా సౌకర్యాలను విస్తరించి కొత్త రూల్స్ను అమల్లోకి తెచ్చింది. ఇప్పటివరకు సింగరేణిలో పనిచేస్తున్న కార్మికులు, అధికారులకు కేవలం ప్రమాద బీమా మాత్రమే అందుతున్న సంగతి తెలిసిందే.
సహజ మరణం పై బీమా
యాజమాన్యం సూచనల మేరకు ఇప్పుడు కేవలం ప్రమాదాలు కాకుండా సహజ మరణం పొందినవారికి కూడా రూ.10 లక్షల ఉచిత బీమా సౌకర్యం అందనుంది. ఈ ప్రత్యేక బీమా సౌకర్యం యూనియన్ బ్యాంక్లోని కార్పొరేట్ శాలరీ అకౌంట్ ఉద్యోగులందరికీ వర్తిస్తుంది. ఈ నూతన రూల్ 2026 ఏప్రిల్ 1 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.
సీఎండీ ఆదేశాలతో ఒప్పందం సాధ్యం
సింగరేణి సీఎండీ డాక్టర్ బుద్ధప్రకాష్ జ్యోతి ఆదేశాల మేరకు ఈ బీమా ఒప్పందం సాధ్యమైంది. సాధారణంగా బయట ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలలో రూ.10 లక్షల బీమా పాలసీ పొందాలంటే వార్షిక ప్రీమియం కనీసం రూ.5,000కు పైగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. కానీ సింగరేణి ప్రత్యేక చొరవ వల్ల, కార్మికులు ఒక్క రూపాయి చెల్లించకుండానే ఈ బీమా పొందగలరు.
ఇతర బ్యాంకులతో చర్చలు
ప్రస్తుతానికి యూనియన్ బ్యాంక్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో మిగతా బ్యాంకులు కూడా ఇదే విధానం తీసుకునేలా యాజమాన్యం సూచిస్తోంది. సహజ మరణానికి కూడా బీమా వర్తింపజేసేలా ఇతర బ్యాంకులతో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. దీని వలన సింగరేణి కార్మికుల కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా లభిస్తుంది.
ఈ ప్రత్యేక బీమా విధానం సింగరేణి కార్మికుల సంక్షేమానికి మైలురాయి, అలాగే భవిష్యత్తులో ఏదైనా అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు ఆర్థిక సురక్షణను కల్పిస్తుంది.