 Jeevan Reddy: కాంగ్రెస్ పార్టీకి మాజీమంత్రి జీవన్ రెడ్డి రాజీనామా

Updated on: 25 March 2026 2:11 PM IST
Jeevan Reddy: మాజీ మంత్రి, జగిత్యాల జిల్లాకు చెందిన సీనియర్ నాయకుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీతో నాలుగు దశాబ్దాల రాజకీయ బంధానికి జీవన్ రెడ్డి తెగదెంపులు చేసుకున్నారు. రాజీనామా విషయంలో కాంగ్రెస్ అధిష్టానం నేతలు చివరి వరకు బుజ్జగించారు. అయినా జీవన్ రెడ్డి రాజీనామా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

జగిత్యాలలో తన అనుచరులు, కార్యకర్తలతో నిర్వహించిన కీలక సమావేశం అనంతరం జీవన్ రెడ్డి ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. తన రాజీనామా లేఖను ఏఐసీసీ (AICC) మరియు పీసీసీ (PCC) కార్యాలయాలకు పంపారు. తీవ్ర ఆవేదన: "రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినా నాకు సంతోషం లేకుండా చేశారు. గత 20 నెలలుగా తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురయ్యాను" అని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పార్టీలో తనకు సరైన గుర్తింపు లేదని, ఆత్మగౌరవం లేని చోట కొనసాగడం కంటే తప్పుకోవడమే మేలని భావించినట్లు జీవన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

ప్రస్తుతానికి పార్టీకి రాజీనామా చేసిన జీవన్ రెడ్డి, తదుపరి ఏ పార్టీలో చేరబోతున్నారు? లేదా స్వతంత్రంగా ముందుకు సాగుతారా? అన్న అంశంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. జగిత్యాల నియోజకవర్గంలో ఆయన భవిష్యత్ కార్యాచరణపై త్వరలోనే స్పష్టత ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.


వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
