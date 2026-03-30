Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాలకు రెయిన్ అలర్ట్.. అటు వడగాల్పులు, ఇటు ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు
Weather Update: ఏపీ, తెలంగాణలో రాబోయే మూడు రోజులు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో రాయలసీమలో పిడుగులతో కూడిన వానలు పడతాయని ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు.
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారుతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా భానుడి భగభగలతో అల్లాడుతున్న ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు చెప్పింది. రాయలసీమ మరియు దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో సోమవారం, మంగళవారం రాయలసీమ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. దీనివల్ల ఎండల తీవ్రత స్వల్పంగా తగ్గి కాస్త ఊరట లభించనుంది.
ఒకవైపు వానలు.. మరోవైపు వడగాల్పుల హెచ్చరిక
వర్ష సూచన ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండల తీవ్రత తగ్గడం లేదు. సోమవారం (మార్చి 30) నాడు విజయనగరం జిల్లాలోని బాడంగి, మెరకముడిదాం వంటి మండలాల్లో, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో, అలాగే పోలవరం సమీపంలోని చింతూరు, కూనవరం మండలాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉంది. మంగళవారం నాటికి సుమారు 12 మండలాల్లో ఈ వడగాల్పుల ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంటే ఒకే సమయంలో రాష్ట్రంలో భిన్నమైన వాతావరణ పరిస్థితులు తలెత్తనున్నాయి.
తెలంగాణలోనూ ఉరుములు, మెరుపుల హోరు
హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అంచనా ప్రకారం.. తెలంగాణలో కూడా రాబోయే మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర ఒడిశా నుండి దక్షిణ తమిళనాడు వరకు విస్తరించి ఉన్న ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు పడనున్నాయి. గాలి వేగం గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండవచ్చని అంచనా. అయితే గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతల్లో మాత్రం పెద్దగా మార్పు ఉండకపోవచ్చని, ఉక్కపోత కొనసాగుతుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు.. ప్రజలకు కీలక సూచనలు
గడిచిన ఆదివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోయాయి. నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో అత్యధికంగా 42.4°C ఉష్ణోగ్రత రికార్డయ్యింది. మార్కాపురం, కృష్ణ, కడప, తిరుపతి జిల్లాల్లో కూడా 40 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ ప్రజలకు కీలక సూచనలు చేసింది. ఆకస్మికంగా వర్షం పడే సమయంలో చెట్ల కింద, కరెంట్ స్తంభాల దగ్గర లేదా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండవద్దని కోరింది. పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉన్నందున రైతులు, కూలీలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది.