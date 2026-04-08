Peddapalli: పేదల బియ్యం పంపిణీలో అక్రమాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని ఎంపీ హెచ్చరిక
పెద్దపల్లి/సుల్తానాబాద్: పెద్దపల్లి జిల్లా కొలనూరు గ్రామంలో ప్రభుత్వం పేదలకు పంపిణీ చేస్తున్న సన్న బియ్యం సరఫరా తీరును పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ సభ్యులు గడ్డం వంశీకృష్ణ బుధవారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన స్థానిక రేషన్ దుకాణాన్ని సందర్శించి బియ్యం నాణ్యతను, స్టాక్ రిజిస్టర్లను స్వయంగా పరిశీలించారు.
నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడొద్దు
రేషన్ దుకాణానికి చేరుకున్న ఎంపీ, గోదాముల్లో ఉన్న బియ్యం నిల్వలను పరిశీలించారు. రాబోయే మూడు నెలలకు సరిపడా సన్న బియ్యం నిల్వలు ఉన్నాయా అని డీలర్ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పంపిణీ అవుతున్న బియ్యం నాణ్యతపై ప్రజల నుంచి ఎలాంటి ఫిర్యాదులు రాకుండా చూడాలని, తూకంలో తేడాలు లేకుండా పారదర్శకంగా పంపిణీ చేయాలని అధికారులను, డీలర్లను ఆదేశించారు.
ప్రజల సమస్యల ఆరా
బియ్యం తీసుకోవడానికి వచ్చిన లబ్ధిదారులతో ఎంపీ వంశీకృష్ణ నేరుగా మాట్లాడారు. "రేషన్ సకాలంలో అందుతుందా? డీలర్ ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నారా? బియ్యం నాణ్యత ఎలా ఉంది?" అని ఆరా తీశారు. ప్రజల నుంచి వచ్చిన అభిప్రాయాలను నమోదు చేసుకుని, క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలు ఉంటే వెంటనే పరిష్కరించాలని అధికారులకు సూచించారు.
అక్రమాలు జరిగితే కఠిన చర్యలు
ఈ సందర్భంగా ఎంపీ స్వయంగా కొంతమంది లబ్ధిదారులకు బియ్యం పంపిణీ చేశారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. "ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి అర్హుడికి చేరాలన్నదే మా లక్ష్యం. పేదలకు ఇచ్చే బియ్యం విషయంలో అక్రమాలకు పాల్పడితే ఎంతటి వారైనా సహించేది లేదు, వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని హెచ్చరించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మరియు రెవెన్యూ అధికారులు పాల్గొన్నారు.