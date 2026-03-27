Peddapalli: పెద్దపల్లిలో గౌడ ప్రజాప్రతినిధులకు భారీ సన్మానం

Peddapalli: పెద్దపల్లిలో మార్చి 29న గౌడ ప్రజాప్రతినిధులు, పాత్రికేయులకు సర్వాయి పాపన్న మోకుదెబ్బ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆత్మీయ సన్మానం నిర్వహించనున్నారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 27 March 2026 6:15 PM IST
Peddapalli: పెద్దపల్లి, మార్చి 27: జిల్లాలోని గౌడ సామాజిక వర్గ ప్రజాప్రతినిధులకు మరియు పాత్రికేయులకు ఈ నెల 29వ తేదీన భారీ ఎత్తున ఆత్మీయ సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు సర్వాయి పాపన్న మోకుదెబ్బ గౌడ సంక్షేమ సంఘం జిల్లా నాయకులు ప్రకటించారు. శుక్రవారం ఓదెల మండలం కొమిర గ్రామంలో ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఆహ్వాన పత్రికలను జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రంగు రాజేష్ గౌడ్ మరియు ఇతర నాయకులు ఆవిష్కరించారు.

​కార్యక్రమ వివరాలు:

ఈ నెల 29వ తేదీన పెద్దపల్లి శివారులోని రెడ్డి ఫంక్షన్ హాల్‌లో ఉదయం 10 గంటలకు ఈ వేడుక ప్రారంభం కానుంది. ఇటీవల జరిగిన గ్రామపంచాయతీ, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మరియు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన గౌడ కులస్తులైన సర్పంచులు, ఉప సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులు, కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు మరియు వైస్ చైర్మన్‌లను ఈ సందర్భంగా ఘనంగా సన్మానించనున్నారు.

​ముఖ్య అతిథులు - సన్మాన గ్రహీతలు:

కుల హక్కుల సాధన కోసం విశేష కృషి చేసిన కమాన్పూర్ మాజీ ఎంపీపీ మల్యాల రామచంద్రం గౌడ్ గారితో పాటు, కాటమయ్య రక్షణ కవచం కిట్ల ట్రైనర్లను కూడా ఈ వేదికపై గౌరవించనున్నారు. అలాగే జిల్లాలో నిరంతరం శ్రమిస్తున్న గౌడ పాత్రికేయులను కూడా ప్రత్యేకంగా సన్మానించనున్నారు.

​విజయవంతం చేయాలని పిలుపు:

ఈ సందర్భంగా రంగు రాజేష్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. మన సామాజిక వర్గం నుండి రాజకీయంగా ఎదిగిన ప్రతినిధులను ప్రోత్సహించడం మరియు వారి సేవలను గుర్తించడం మన బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. జిల్లాలోని గౌడ సోదరులు, సంఘం నాయకులు మరియు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి ఈ ఆత్మీయ సన్మాన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని వారు కోరారు.

​ఈ కార్యక్రమంలో సంఘం ప్రతినిధులు, స్థానిక నాయకులు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.

